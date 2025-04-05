Каким знакам Зодиака больше всего повезет в эти выходные, 5-6 апреля 2025 — Таро прогноз

Таролог, которая гадает на картах Таро. Фото: Pinterest

До конца этой недели в жизни представителей нескольких знаков зодиакального круга будет настоящее чудо, ведь им выпали особенные карты Таро. Узнайте, какие четыре знака Зодиака будут самыми счастливыми в эти выходные и что им рекомендуют делать тарологи в субботу и воскресенье, пятого и шестого апреля.

Новини.LIVE рассказывает об этих знаках Зодиака.

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Скорпион

Представителям этого знака Зодиака судьба подарит глубокую трансформацию, которая не будет похожа на те, что уже были в их жизни. Карта Таро, которая выпала этим людям до конца недели, символизирует обновление после долговременной борьбы внутри себя.

То, что казалось Скорпионам окончательной точкой, неожиданно откроет для них новые двери. Тарологи говорят, что случайная встреча или чей-то обычный жест может открыть новую страницу в жизни этих людей.

Символ знака Зодиака Скорпион. Фото иллюстративное: Freepik

Телец

Карта Таро, которая выпала Тельцам в эти выходные, намекает на то, что они вскоре получат хорошее вознаграждение за свои усилия. Причем, это вознаграждение может быть даже большим, чем надеялись эти люди. Представителям этого знака стоит ждать сюрприза от близкого человека или прорыва в финансовом плане.

Однако, тарологи рекомендуют не отказываться от того чуда, которое может прийти не в той форме, как ожидали Тельцы.

Символ знака Зодиака Телец. Фото иллюстративное: Freepik

Лев

Представителям этого знака Зодиака выпала карта, которая намекает на момент славы или победы. Причем, это придет в жизнь Львов совсем неожиданно, но заслуженно. Людей под этим знаком услышат, заметят и отметят, хотя это дело довольно мелкое.

Тарологи советуют позволить себе блистать и помнить тот факт, что настоящее чудо появятся тогда, когда люди отдают добро другим.

Символ знака Зодиака Лев. Фото иллюстративное: Freepik

Близнецы

Тарологическая карта, которая выпала представителям этого знака Зодиака в эти выходные, намекает на освобождение. Причем, это касается старых страхов, которые не дают им шагать вперед. Однако, именно то, чего так старательно избегали Близнецы, и приблизит их к настоящему счастью.

Тарологи рекомендуют этим людям сделать шаг вперед, чтобы потом получить от судьбы мощный толчок в светлое будущее.

Символ знака Зодиака Близнецы. Фото иллюстративное: Freepik

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