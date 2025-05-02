Каким знакам Зодиака надо быть осторожными с деньгами в эти выходные, 3-4 мая 2025 — Таро прогноз

Женщина, которая гадает на колоде карт Таро. Фото: Freepik

Для представителей нескольких знаков зодиакального круга эти выходные третьего-четвертого мая будут важными в финансовом плане. Тарологи рассказали, каким знакам Зодиака нужно быть очень осторожными с деньгами, чтобы не остаться с пустыми карманами.

Об этом рассказывает Metro.

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Овен — карта Таро "Верховная Жрица"

Представителям этого знака зодиакального круга в субботу, третьего, и в воскресенье, четвертого мая, следует быть внимательными с деньгами. Тарологическая карта, которая выпала людям под этим знаком Зодиака, рекомендует придерживаться определенных ограничений в тратах и материализме.

Тем, кто родился под знаком Овен, стоит посвятить время размышлениям, творческим занятиям и уединению. Это поможет им услышать собственный внутренний голос и отыскать настоящие желания.

Символ знака Зодиака Овен. Фото иллюстративное: Freepik

Стрелец — карта Таро "Дьявол"

Тарологическая карта, которая выпала представителям этого зодиакального знака на эти выходные, символизирует прошлые финансовые привычки. Она указывает на привычки, которые не дают Стрельцам развиваться в материальном плане. Поэтому им стоит изменить свое отношение и не совершать ошибок, которые они совершали в прошлой жизни.

Тарологи рекомендуют представителям этого знака Зодиака принять меры, которые помогут финансам лучше работать, а потокам денег — стать более стабильными.

Символ знака Зодиака Стрелец. Фото иллюстративное: Freepik

Рыбы — карта Таро "Рыцарь Кубков"

Представители этого зодиакального знака любят тратить деньги на красивую жизнь, но тарологи рекомендуют правильно расставлять свои приоритеты. Людям под этим знаком стоит запомнить, что не все в жизни стоит денег.

Тарологическая карта, которая выпала Рыбам на эти выходные, советует находить радость в мелочах и сконцентрироваться на том, что приносит им удовольствие надолго.

Символ знака Зодиака Рыбы. Фото иллюстративное: Freepik

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