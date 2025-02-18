У каких знаков Зодиака улучшится жизнь на этой неделе 18-23 февраля 2025 — Таро прогноз

Таролог, которая гадает на картах Таро. Фото: Pexels

У представителей нескольких знаков зодиакального круга эта неделя будет периодом настоящего "прорыва", ведь их жизнь перевернется "вверх дном". Узнайте, каким знакам Зодиака тарологические карты приготовили новую лучшую жизнь до 23 февраля 2025 года.

Новини.LIVE рассказывает об этих знаках Зодиака.

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Овен

Тарологические карты отмечают, что все худшее у представителей этого знака уже позади. Вскоре Овны начнут новую жизнь, ведь тарологическая карта, которая им выпала на этой неделе, предсказывает новые перспективы. Людям под этим знаком стоит ждать радостных событий.

Тарологи говорят, что все то, что раньше не удавалось, отступит для того, чтобы в их жизни ворвалось только самое лучшее.

Символ знака Зодиака Овен. Фото иллюстративное: Freepik

Близнецы

На этой неделе все усилия и вложения Близнецов оправдаются, ведь впереди у этих людей будет большой прорыв. Возможно, представители этой недели почувствуют себя уставшими и истощенными, но нельзя опускать руки, ведь впереди много хорошего.

Тарологи говорят, что Близнецы будут получать вознаграждения и признание, причем они не заставят себя ждать.

Символ знака Зодиака Близнецы Близнецы. Фото иллюстративное: Freepik

Дева

Представители этого знака не любят выходить из зоны своего комфорта, но на этой неделе их ждут новые встречи, люди и места. Особую роль в жизни Дев сыграют представители таких огненных знаков, как Стрелец, Овен и Лев.

Тарологи говорят, что людям под этим знаком также стоит ждать новых увлечений и путешествий.

Символ знака Зодиака Дева. Фото иллюстративное: Freepik

Скорпион

В последнее время Скорпионы чувствовали определенную напряженность или нагрузку, но новые вложения и начинания превратят их жизнь в сплошную радость и вознаграждение. Благодаря смелому движению вперед им удастся создать важные связи и возможности, которые сделают их успешными людьми.

Тарологи говорят, что представители этого знака умеют склеивать совершенно разное во что-то одно, что очень им поможет на этой неделе.

Символ знака Зодиака Скорпион. Фото иллюстративное: Freepik

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