Каким знакам Зодиака будет плохо в эти выходные 22-23 февраля 2025 — Таро прогноз

Человек, который гадает на тарологических картах. Фото: Pexels

Представители нескольких знаков зодиакального созвездия в эти выходные почувствуют определенные проблемы со своим общим самочувствием. Тарологи рассказали, какие знаки Зодиака почувствуют переутомление, обострение хронических заболеваний и проблемы с важной системой в организме.

Новини.LIVE рассказывает об этих знаках Зодиака.

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Знаки Зодиака, которые почувствуют ухудшение самочувствия 22-23 февраля по Таро

Овен — карта Таро "Семерка Пентаклей"

Представители этого зодиакального знака почувствуют серьезное переутомление в эти выходные 22-23 февраля 2025 года. Поэтому тарологи рекомендуют людям под знаком Овен остановиться и отдохнуть после тяжелой рабочей недели.

Символ знака Зодиака Овен. Фото иллюстративное: Freepik

Близнецы — карта Таро "Шестерка Кубков"

У людей, которые родились под знаком Зодиака Близнецы, могут обостриться хронические заболевания. Поэтому в эти выходные тарологи рекомендуют представителям этого зодиакального знака держать рядом с собой медицинские препараты.

Символ знака Зодиака Близнецы. Фото иллюстративное: Freepik

Весы — карта Таро "Королева Пентаклей"

Эта тарологическая карта говорит о том, что представители Весов уделяют своему здоровью недостаточно внимания. В эти выходные людям под знаком Весы стоит немного изменить свое отношение к собственному самочувствию.

Символ знака Зодиака Весы. Фото иллюстративное: Freepik

Козерог — карта Таро "Паж Пентаклей"

Представителям этого знака Зодиака стоит уделить внимание собственному физическому состоянию. Более того, в эти выходные людям под этим зодиакальным знаком нужно заняться спортом, чтобы улучшить свое физическое здоровье.

Символ знака Зодиака Козерог. Фото иллюстративное: Freepik

Рыбы — карта Таро "Тройка Пентаклей"

Тарологическая карта, которая выпала представителям этого знака, прогнозирует проблемы с мочеполовой системой. Поэтому тарологи советуют обратить внимание и держать при себе лекарства.

Символ знака Зодиака Рыбы. Фото иллюстративное: Freepik

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