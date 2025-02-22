Каким знакам Зодиака будет плохо в эти выходные 22-23 февраля 2025 — Таро прогноз

Этим знакам Зодиака будет плохо на выходных 22-23 февраля по Таро
Представители нескольких знаков зодиакального созвездия в эти выходные почувствуют определенные проблемы со своим общим самочувствием. Тарологи рассказали, какие знаки Зодиака почувствуют переутомление, обострение хронических заболеваний и проблемы с важной системой в организме.
Новини.LIVE рассказывает об этих знаках Зодиака.
Знаки Зодиака, которые почувствуют ухудшение самочувствия 22-23 февраля по Таро
Овен — карта Таро "Семерка Пентаклей"
Представители этого зодиакального знака почувствуют серьезное переутомление в эти выходные 22-23 февраля 2025 года. Поэтому тарологи рекомендуют людям под знаком Овен остановиться и отдохнуть после тяжелой рабочей недели.
Близнецы — карта Таро "Шестерка Кубков"
У людей, которые родились под знаком Зодиака Близнецы, могут обостриться хронические заболевания. Поэтому в эти выходные тарологи рекомендуют представителям этого зодиакального знака держать рядом с собой медицинские препараты.
Весы — карта Таро "Королева Пентаклей"
Эта тарологическая карта говорит о том, что представители Весов уделяют своему здоровью недостаточно внимания. В эти выходные людям под знаком Весы стоит немного изменить свое отношение к собственному самочувствию.
Козерог — карта Таро "Паж Пентаклей"
Представителям этого знака Зодиака стоит уделить внимание собственному физическому состоянию. Более того, в эти выходные людям под этим зодиакальным знаком нужно заняться спортом, чтобы улучшить свое физическое здоровье.
Рыбы — карта Таро "Тройка Пентаклей"
Тарологическая карта, которая выпала представителям этого знака, прогнозирует проблемы с мочеполовой системой. Поэтому тарологи советуют обратить внимание и держать при себе лекарства.
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