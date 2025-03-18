У каких знаков Зодиака исполнятся мечты на этой неделе 18-23 марта 2025 — Таро прогноз

Человек, который держит в руке две карты Таро. Фото: Pages Jaunes

Эта неделя с 18 по 23 марта 2025 года будет для нескольких знаков зодиакального созвездия наполнена радостными событиями. Тарологи рассказали, у каких знаков Зодиака начнут осуществляться их мечты на этой неделе и что им стоит делать, чтобы не отпугнуть удачу от себя.

Новини.LIVE рассказывает об этих знаках Зодиака.

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Водолей

Представители этого знака Зодиака на пороге чего-то важного, ведь эта неделя принесет в их жизнь прорывное событие, которого они так долго ждали. Речь идет о возможном резком поднятии по карьерной лестнице, удачном знакомстве или озарении, которое может решить вашу давнюю проблему.

Тарологи советуют не упустить этот момент и смело рисковать, чтобы достичь успехов.

Символ знака Зодиака Водолей. Фото иллюстративное: Freepik

Рак

Люди под этим знаком Зодиака могут осуществить мечты, которые касаются личной жизни. На этой неделе представители знака Зодиака Рак, скорее всего, смогут удачно разрешить старый конфликт или окунуться в увлекательный роман.

А еще тарологи рекомендуют представителям этого знака выйти из собственной зоны комфорта и начать что-то делать.

Символ знака Зодиака Рак. Фото иллюстративное: Freepik

Стрелец

В эти дни представители Стрельца получат шанс реализовать свою мечту, которую они уже давно держали в себе. Возможно люди под этим знаком Зодиака найдут новую работу, отправятся в интересное путешествие или куда-то переедут.

Единственной преградой может стать страх Стрельцов перед неизвестностью, поэтому с ним стоит бороться, чтобы достичь успехов.

Символ знака Зодиака Стрелец. Фото иллюстративное: Freepik

Дева

Текущая неделя станет для людей под этим зодиакальным знаком периодом получения плодов за свои старания. Если Девы в последнее время упорно работали над чем-то, они, наконец, получат хорошие результаты и попадут "в список любимчиков" судьбы.

Тарологи отмечают, что именно этот момент станет началом новой и счастливой жизни этих людей.

Символ знака Зодиака Дева. Фото иллюстративное: Freepik

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