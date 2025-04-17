Какие знаки Зодиака начнут новую счастливую жизнь до Пасхи 2025 — Таро прогноз

Девушка, которая держит карту Таро. Фото: Freepik

В жизни представителей нескольких знаков зодиакального круга заканчивается этап эмоционального или жизненного напряжения, ведь им выпали определенные карты Таро. Узнайте, какие знаки Зодиака на этой неделе до Пасхи начнут новую счастливую жизнь.

Об этом рассказывает Tarot.

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Водолей

Представители этого знака Зодиака наконец поймут, что ситуация, которая не позволяла им идти вперед, начнет меняться. Людей под этим зодиакальным знаком начнут поддерживать те, кто в их окружении. Водолеям начнут отвечать на их инициативы, разговоры будут значительно искреннее, а атмосфера станет дружественной.

Тарологи рекомендуют не игнорировать эти изменения, ведь представителей Водолея ждет этап медленного, но уверенного возвращения к своей жизни. Причем, для этого людям под знаком Водолей не нужно будет ничего никому доказывать.

Символ знака Зодиака Водолей. Фото иллюстративное: Freepik

Дева

До Пасхи 20 апреля в жизни представителей этого знака Зодиака появится наслаждение и удовольствие от результатов. Девы так давно пытались что-то делать, что в последнее время начали сомневаться, но сейчас самое время двигаться вперед.

Новая лучшая страница не будет очень радикальной — она начнется с внутренних ощущений смелости. Тарологи говорят, что Девы начнут делать правильный выбор, поэтому им лучше обращать внимание, прежде всего, на самих себя.

Символ знака Зодиака Дева. Фото иллюстративное: Freepik

Стрелец

В жизни представителей этого знака зодиакального круга будут изменения только через движение. Уже в ближайшее время Стрельцы получат возможность, которая позволит им "вдохнуть полной грудью", поэтому лучше им не сидеть на одном месте.

Тарологи говорят, что люди под этим знаком получат несколько маленьких, но символических доказательств того, что они идут правильным путем. Поэтому Стрельцам стоит принимать то, что появляется в их жизни, ведь иногда не все надо анализировать.

Символ знака Зодиака Стрелец. Фото иллюстративное: Freepik

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