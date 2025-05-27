Новолуние в Близнецах 27 мая 2025 — какие знаки Зодиака окажутся в эпицентре перемен

Гороскоп для пяти знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Уже сегодня, 27 мая, нас встретило знаковое астрологическое событие — новолуние в знаке Близнецов. Астрологи уверят, что это не просто очередная фаза Луны, этот день откроет мощное энергетическое окно для начала новых дел, знакомств, коммуникаций и быстрых решений. А для пятерки счастливых знаков Зодиака это время кардинальных изменений в жизни.

Кому из знаков Зодиака приготовиться к особому периоду — читайте в точном астрологическом прогнозе Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Знаки Зодиака, которым новолуние 27 мая принесет кардинальные изменения

Овен

Это новолуние вдохновит Овнов на новые идеи и действия. Если вы давно хотели записаться на курсы, получить новый навык или начать продавать что-то онлайн — вот ваш лучший шанс. Период благоприятен для тех, кто готов учиться быстро и действовать решительно. Успех будет сопутствовать во всем, что связано с расширением контактов и презентацией себя. Астрологи советуют не откладывать — этот период короткий, но очень мощный.

Знак Зодиака Овен. Фото: freepik.com

Близнецы

Близнецам это новолуние поможет наконец-то выйти из тени. Ожидайте неожиданных, но приятных знакомств, предложений сотрудничества, а также новых проектов, связанных с коммуникацией или обучением. Если вы давно думали о блоге, онлайн-курсах или презентации своих навыков — не медлите. Астрологи советуют смело покупать новую технику: она поможет вам работать эффективнее.

Знак Зодиака Близнецы. Фото: freepik.com

Лев

Львы в этот период смогут произвести впечатление на любого — и это надо использовать на полную. Новая Луна 27 мая поможет вам ярко проявить себя на публике, в СМИ или соцсетях. Возможны приглашения на мероприятия, деловые встречи или даже романтические знакомства. Сейчас лучшее время для запуска масштабных проектов. Астрологи подсказывают: чем больше людей узнает о вас сейчас, тем быстрее придут большие перемены.

Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Весы

Новолуние 27 мая откроет для Весов окно возможностей в сфере контактов. Это отличный период для поиска новых знакомств, партнеров или даже друзей. Ваша дипломатичность и обаяние будут на пике — используйте это в переговорах и на собеседованиях. Астрологи рекомендуют пройти короткий курс или тренинг, который даст новый толчок карьере. Перемены придут легко, если вы будете открыты к общению.

Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Водолей

Для Водолеев новолуние в Близнецах станет стартовой площадкой для профессионального взлета. Появится возможность устроиться на интересную работу или запустить собственный проект. Успех принесет все, что связано с техникой, маркетингом или новыми медиа. Важно не бояться экспериментировать и пробовать новое. Астрологи говорят: главное — скорость и гибкость. Не затягивайте с решениями и перемены не заставят ждать.

Знак Зодиака Водолей. Фото: freepik.com

Ранее мы рассказывали, какому знаку Зодиака выпадет шанс исцелиться в новолуние 27 мая.

Напомним, мы также писали, как привлечь удачу во время новолуния 27 мая.