Церковный календарь на август 2026: когда отметим три Спаса по новым датам

Верующие в церкви в день Яблочного Спаса. Коллаж: Новини.LIVE

Илона Мазур Редактор

Август — один из самых насыщенных месяцев по количеству великих православных праздников. В конце лета украинские верующие отмечают три Спаса: Медовый, Яблочный и Ореховый. Их сопровождает Успенский пост. А завершают месяц и церковный год Успение Пресвятой Богородицы и Усекновение главы Иоанна Предтечи.

Новини.LIVE делится церковным календарем праздников на август 2026 года, чтобы вы не пропустили важные даты месяца.

Когда начинается Успенский пост в 2026 году

После перехода Православной Церкви Украины на новоюлианский календарь Успенский пост начинается 1 августа и длится до 14 августа включительно (по старому стилю с 14 по 27 августа).

В народе Успенский пост часто называют Спасовкой, ведь на этот период приходятся три Спаса: Медовый (1 августа), Яблочный (6 августа) и Ореховый (16 августа). Хотя последний уже наступает после поста, его тоже ассоциируют с этим периодом. Завершается пост традиционно праздником Успения Пресвятой Богородицы — днем, когда чествуют завершение земной жизни Девы Марии и ее вознесение на небеса.

Важнейшие церковные праздники августа 2026 года

Важнейшими церковными праздниками августа 2026 года станут:

1 августа — Вынесение честных древ Животворящего Креста Господня (Маковия или Медовый Спас);

— Вынесение честных древ Животворящего Креста Господня (Маковия или Медовый Спас); 6 августа — Преображение Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа (Яблочный Спас);

— Преображение Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа (Яблочный Спас); 15 августа — Успение Пресвятой Богородицы;

— Успение Пресвятой Богородицы; 16 августа — Нерукотворного образа Господа нашего Иисуса Христа (Ореховый Спас);

— Нерукотворного образа Господа нашего Иисуса Христа (Ореховый Спас); 29 августа — Усекновение главы Иоанна Предтечи;

— Усекновение главы Иоанна Предтечи; 31 августа — Положение честного пояса Пресвятой Богородицы.

Ниже — полный православный календарь на последний месяц лета с перечнем всех дат.

Православный календарь на август 2026 года: перечень праздников по новому календарю

Церковные праздники в августе 2026 года: