Каким знакам Зодиака нужно быть осторожными в полнолуние 12 февраля 2025 — гороскоп

Гороскоп для трех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Полнолуние 12 февраля 2025 года будет непростым периодом для некоторых представителей зодиакального круга. Луна будет влиять на настроение, эмоции и даже события нашей жизни. Для трех знаков Зодиака астрологи прогнозируют день, который может принести эмоциональные всплески, непредсказуемые ситуации и даже испытания, которые проверят на прочность.

Кому звезды советуют в полнолуние 12 февраля быть особенно внимательными в делах, отношениях и даже здоровье, читайте далее астрологический прогноз от Новини.LIVE.

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Близнецы

Представителей этого знака Зодиака энергия Полнолуния может сильно истощить. Чрезмерная эмоциональность может привести к неправильным решениям в отношениях или на работе. А даже, на первый взгляд, безобидный спор может перерасти в серьезный конфликт. Астрологи советуют избегать спонтанных решений, ссор и перегрузки делами. Проведите этот день в спокойной атмосфере.

Знак Зодиака Близнецы. Фото: freepik.com

Скорпион

Для Скорпионов полнолуние 12 февраля может стать испытанием в сфере личных отношений. Из-за эмоциональной усталости вы можете стать раздражительными и вспыльчивыми. Могут проявиться безосновательные подозрения, ревности, что станет причиной скандала. Однако, вместо того чтобы искать причины для конфликта, направьте свою энергию на укрепление отношений. Сегодня лучше промолчать, чем выпалить что-нибудь сгоряча.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Козерог

Для Козерогов полная Луна принесет усталость и эмоциональное истощение. Возможно, вы сами себя загоняете в ловушку завышенных ожиданий, а полнолуние лишь усилит это состояние. Позвольте себе отдохнуть и расслабиться. Хороший сон, прогулка на свежем воздухе или сеанс массажа помогут восстановить силы. Астрологи советуют 12 февраля не перегружать себя физически и эмоционально.

Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

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