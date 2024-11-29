Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Праздники arrow Трем знакам Зодиака 2025 год разрушит брак arrow

Трем знакам Зодиака 2025 год разрушит брак

29 ноября 2024 12:01
Ева Глоба - Редактор
Ева Глоба
Редактор
Какие три знака Зодиака могут развестись в 2025 году — прогноз астрологов
Прогноз астрологов для трех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE
Ева Глоба - Редактор
Ева Глоба
Редактор

Новый 2025 год может стать непростым для некоторых знаков Зодиака, в частности в личных отношениях. Женатые пары могут предстать перед трудностями, которые приведут к разрыву. Однако не все расставания негативны: иногда это шанс для нового начала или путь к гармонии с самим собой.

Какие три знака Зодиака имеют наибольший риск развестись в 2025 году, рассказываем далее в точном астрологическом прогнозе от Новини.LIVE.

Читайте также:

Рак

Для Раков 2025 может стать настоящим эмоциональным испытанием. Их естественная чувствительность и склонность к переживаниям могут вызвать трудности в общении со второй половинкой. Частые конфликты по пустякам, оскорбления или непонимание потребностей партнера могут привести к кризису в отношениях.

Как Ракам избежать развода:

  • учитесь контролировать эмоции;
  • не принимайте импульсивных решений в пылу спора;
  • откровенно говорите о своих чувствах, но без обвинений;
  • уделяйте больше времени общим занятиям, которые помогут восстановить гармонию в отношениях.

 

Какие три знака Зодиака могут расстаться в 2025 году.
Знак Зодиака Рак. Фото: sabrina.com.ua

Весы

Для Весов 2025 год может стать периодом поиска гармонии, но нередко это будет сопровождаться серьезными трудностями. Этот знак Зодиака любит баланс, но в 2025 году звезды могут внести хаос в их жизнь, превратив брак в поле боя. Недовольство, которое накапливалось в последние годы, может выйти на поверхность.

Как Весы могут избежать развода:

  • научитесь быть решительными: если что-то беспокоит, обсудите это с партнером сразу;
  • укрепление собственной уверенности поможет избежать недоразумений;
  • ищите компромиссы, но не жертвуйте своими потребностями;
  • избегайте конфликтов по пустякам;
  • сфокусируйтесь на укреплении доверия в отношениях.

 

Какие три знака Зодиака могут расстаться в 2025 году.
Знак Зодиака Весы. Фото: sabrina.com.ua

Скорпион

Скорпионы известны своей страстной натурой. Но в 2025 году это чувство может накрыть с головой, что может стать проблемой. Ревность, потребность в контроле и неумение доверять могут спровоцировать конфликты, которые приведут к разводу.

Как Скорпионам избежать развода:

  • доверяйте партнеру;
  • научитесь сдерживать свои эмоции;
  • работайте над своими навыками общения;
  • вместо контроля над партнером сосредоточьтесь на своих эмоциях и потребностях.

 

Какие три знака Зодиака могут развестись в 2025 году - Скорпион
Знак Зодиака Скорпион. Фото: sabrina.com.ua

Ранее мы рассказывали, какие три знака Зодиака переедут в 2025 году на новое место.

Напомним, мы писали, какие три знака Зодиака достигнут финансового успеха еще до 2025 года.

Также предлагаем вам узнать, каким знакам Зодиака Зеленая Деревянная Змея подарит в 2025 году крепкое здоровье.

гороскоп брак прогнозы Астрология знаки Зодиака 2025 год

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

13:10 Генштаб подтвердил поражение нефтебазы РФ и ЗРК "Бук-М3"

13:02 Бійці ДПСУ знищили танки та іншу техніку ворога — відео

Text

13:01 Мощные взрывы в Крыму и заявление Путина о мире — эфир День.LIVE

13:00 Финансовая помощь ВПЛ — кто может потерять выплаты с 1 декабря

Text

12:42 Нардеп объяснил, где брать деньги в поддержку ветеранов

В ГУР рассказали о новых ракетах РФ и заводах шахедов, — видео - 80x80

В ГУР рассказали о новых ракетах РФ и заводах шахедов, — видео

12:41 Падение беспилотника на больницу в Киеве — фоторепортаж

12:39 Более 500 млн на содержание одесского электротранспорта — детали

12:38 BBC идентифицировала более 80 тыс. погибших в Украине солдатов РФ

12:37 NASA оживило Вояджер-1 — зонд работает на рекордном расстоянии

12:24 Женщин будут принимать на учет военнообязанных — условия

13:10 Генштаб подтвердил поражение нефтебазы РФ и ЗРК "Бук-М3"

13:02 Бійці ДПСУ знищили танки та іншу техніку ворога — відео

13:00 Финансовая помощь ВПЛ — кто может потерять выплаты с 1 декабря

12:41 Падение беспилотника на больницу в Киеве — фоторепортаж

12:39 Более 500 млн на содержание одесского электротранспорта — детали

В ГУР рассказали о новых ракетах РФ и заводах шахедов, — видео - 80x80

В ГУР рассказали о новых ракетах РФ и заводах шахедов, — видео

12:38 BBC идентифицировала более 80 тыс. погибших в Украине солдатов РФ

12:37 NASA оживило Вояджер-1 — зонд работает на рекордном расстоянии

12:24 Женщин будут принимать на учет военнообязанных — условия

12:18 Президент Литвы поддержал протестующих в Грузии

12:07 Ночь, которую не забыть — пострадавшие после обстрела Одесчины

06:40 Цены на алюминий в Украине — сколько стоит металлолом в ноябре

Новость с фото

06:32 Тысяча от президента — что нужно знать о новой выплате

Эксклюзив

04:14 Денег катастрофически не хватает — как выживает сегодня Николаев

28 ноября 2024
Эксклюзив

18:33 Отопительный сезон в Николаеве — готов ли город к зиме

06:40 Цены на медь — какая стоимость цветных металлов в ноябре

27 ноября 2024
Эксклюзив

22:37 Водоснабжение Николаева — когда в домах появится питьевая вода

16:07 Николаев завтра — как будут восстанавливать город

06:40 Сколько стоит чермет в Украине — цены на металлолом в ноябре

06:05 В ГУР рассказали о новых ракетах РФ и заводах шахедов, — видео

26 ноября 2024

22:37 Как в Одессе реагируют на обстрелы и тревогу — что изменилось

Text

13:01 Мощные взрывы в Крыму и заявление Путина о мире — эфир День.LIVE

Text

12:42 Нардеп объяснил, где брать деньги в поддержку ветеранов

Text

08:22 Как долго будут продолжаться отключения света — прогноз эксперта

Text

08:00 Экстренное обращение президента Зеленского — эфир Ранок.LIVE

28 ноября 2024
Text

21:22 Нардеп объяснил, какие изменения требует документ о бронировании

Text

17:59 Важное заявление Ермака и угрозы Путина — эфир Вечір.LIVE

Text

16:25 В Украине в 2025 году резко повысятся тарифы, — эксперт

Text

15:01 Атака на Украину – по сколько часов в сутки будут выключать свет

Text

13:34 Нагорняк сказал, как скоро восстановлят энергосистему после атаки

В ГУР рассказали о новых ракетах РФ и заводах шахедов, — видео - 80x80

В ГУР рассказали о новых ракетах РФ и заводах шахедов, — видео

Text

13:00 Массированные обстрелы Украины и позиция НАТО — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:40 Украина через десять лет — искусственный интеллект создал фото

25 ноября 2024

03:21 Десерт от известного повара без сахара — можно есть каждый день

18 ноября 2024

15:40 Что для водителей означает новый знак — белые круги на дороге

23 ноября 2024

01:20 Снимаем верхнюю одежду — какой штраф за вождение авто в куртке

21 ноября 2024

21:30 Это категорически запрещено — что не имеет права делать ТЦК

27 ноября 2024

01:32 Мобилизированные отказались выполнять приказы — что решил суд

10:59 Кулеба объяснил, подпишет ли Зеленский мирный договор с Россией

21 ноября 2024

10:10РФ выпустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету

22 ноября 2024

06:30 Эта информация под табу — что не имеют права спрашивать в ТЦК

25 ноября 2024

14:53 13-я зарплата в декабре — кто получит бонус к Новому году