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Три знака Зодиака поднимутся по карьерной лестнице в 2025 году

20 ноября 2024 11:11
Ева Глоба - Редактор
Ева Глоба
Редактор
Каким знакам Зодиака повезет на работе в 2025 году
Женщина, которая поднимается по лестнице. Фото: Medium
Ева Глоба - Редактор
Ева Глоба
Редактор

Представителям сразу трех знаков зодиакального созвездия в следующем году очень повезет в профессиональном плане. Астрологи рассказали, кто из знаков Зодиака поднимется по карьерной лестнице и достигнет больших успехов в работе в Год Зеленой Деревянной Змеи.

Новини.LIVE рассказывает об этих знаках Зодиака.

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В следующем году некоторых знаков Зодиака ждет повышение на работе, и звезды будут помогать им в этом. Астрологи объяснили, каким знакам зодиакального круга посчастливится получить новую должность и повысить уровень своей зарплаты.

Знаки Зодиака, которым повезет в карьерном плане в 2025 году

Козерог

Представители этого зодиакального знака любят дисциплину и всегда хотят добиваться больших успехов. В следующем году Козероги могут подняться по карьерной лестнице, ведь их старания точно заметит руководство, которое даст им шанс показать себя на новой должности.

Астрологи говорят, что особенно успешными для людей этого знака Зодиака будет весна и осень.

Символ знака Зодиака Козерог
Символ знака Зодиака Козерог. Фото иллюстративное: Freepik

Телец

В следующем году люди, рожденные под этим зодиакальным знаком, своим трудолюбием и терпением могут доказать, что они способны на больше. Если представители Тельца проявят свою инициативу, то у них есть неплохие шансы подняться по карьерной лестнице.

Астрологи подчеркивают, что особенно хорошими для этого знака Зодиака будут первые месяцы 2025 года.

Символ знака Зодиака Телец
Символ знака Зодиака Телец. Фото иллюстративное: Freepik

Лев

Люди, родившиеся под этим зодиакальным знаком, могут получить желаемую должность и неплохую прибавку к заработной плате. В этом им поможет их природное стремление к лидерству, харизма и способность мыслить по-творчески.

Астрологи подчеркивают, что больше всего Львам повезет именно летом, а точнее — во второй половине лета.

Символ знака Зодиака Лев
Символ знака Зодиака Лев. Фото иллюстративное: Freepik

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11:44 Вслед за США — западные страны закрыли посольства в Киеве

11:37 НБУ обновил валютные ограничения — что должны знать украинцы

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Как изменились цены на жизнь во время войны

11:34 Ночная атака ракет и дронов — сколько вражеских целей сбила ПВО

11:30 Отказ от службы по религиозным соображениям – что говорит закон

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