Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Праздники arrow Три знака Зодиака, на которых новолуние 27 апреля мощно повлияет arrow

Три знака Зодиака, на которых новолуние 27 апреля мощно повлияет

26 апреля 2025 10:03
Ева Глоба - Редактор
Ева Глоба
Редактор
На какие знаки Зодиака Новолуние 27 апреля 2025 года повлияет сильнее всего — гороскоп
Гороскоп для трех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE
Ева Глоба - Редактор
Ева Глоба
Редактор

В это воскресенье, 27 апреля на небе взойдет молодая Луна в стабильном и земном знаке Тельца. Это астрологическое событие открывает новую главу для всех знаков Зодиака, но для некоторых оно станет особенно значимым. Новолуние подарит этим счастливчикам шанс вернуться к своим истинным ценностям, пересмотреть цели и найти баланс между желаемым и реальным. Это будет время серьезного обновления.

На какие знаки Зодиака новолуние 27 апреля повлияет сильнее всего и чего им стоит ожидать в этот период, рассказали астрологи на портале mindbodygreen.

Реклама
Читайте также:

Новолуние 27 апреля повлияет на жизнь этих знаков Зодиака больше всего

По прогнозам астрологов, самое мощное влияние новолуния почувствуют три знака Зодиака, а именно Телец, Лев и Водолей — для них это время станет перезагрузкой.

Телец

Новолуние 27 апреля происходит именно в вашем знаке, а это значит, что оно будет двигаться через ваш первый дом "я" и идентичности. Это лучший момент, чтобы начать все с чистого листа и переосмыслить, кем вы хотите быть. Вы можете почувствовать, что стоите на пороге нового жизненного этапа — и это действительно так.

Но не забудьте о главном: ваш знак Зодиака больше всего связан с ценностями. Задайте себе вопрос — что для вас действительно важно? И соответствует ли ваша жизнь этим внутренним ориентирам?

 

На какие знаки Зодиака Новолуние 27 апреля 2025 года повлияет сильнее всего — Телец
Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Лев

Для Львов эта новая Луна открывает двери в мир больших возможностей — особенно в профессиональной жизни. А все потому, что новолуние активирует ваш 10-й дом — зону карьеры, общественного признания и призвания. Если вы давно планировали сделать рывок вперед — сейчас самое время.

В дополнение в вашем знаке сейчас находится Марс — планета энергии и инициативы. Это придает вам силы, уверенности и драйва действовать. Однако помните, что Телец — знак практичный и спокойный. Эффектные жесты и надменность сейчас могут не сработать.

 

На какие знаки Зодиака Новолуние 27 апреля 2025 года повлияет сильнее всего — Лев
Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Водолей

Это новолуние особенно повлияет на ваши семейные связи, уют в доме, ведь проходит через 4-й дом. Это отличное время, чтобы обновить пространство вокруг себя, наладить атмосферу в доме или даже решить давние недоразумения с родственниками.

Возможно, вы захотите сделать небольшое обновление интерьера — это тоже пойдет на пользу. Но главное — чувства. Новолуние в Тельце дарит спокойную, но решительную энергию, которая поможет исцелить семейные раны или построить здоровые и крепкие связи с теми, кто рядом.

 

На какие знаки Зодиака Новолуние 27 апреля 2025 года повлияет сильнее всего — Водолей
Знак Зодиака Водолей. Фото: freepik.com

Ранее мы рассказывали, каким знакам Зодиака молодая Луна в знаке Тельца готовит неожиданные подарки.

Также мы делились, какой знак Зодиака осуществит мечты в новолуние 27 апреля.

гороскоп новолуние Астрология знаки Зодиака 27 апреля
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама