На какие знаки Зодиака Новолуние 27 апреля 2025 года повлияет сильнее всего — гороскоп

Гороскоп для трех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

В это воскресенье, 27 апреля на небе взойдет молодая Луна в стабильном и земном знаке Тельца. Это астрологическое событие открывает новую главу для всех знаков Зодиака, но для некоторых оно станет особенно значимым. Новолуние подарит этим счастливчикам шанс вернуться к своим истинным ценностям, пересмотреть цели и найти баланс между желаемым и реальным. Это будет время серьезного обновления.

На какие знаки Зодиака новолуние 27 апреля повлияет сильнее всего и чего им стоит ожидать в этот период, рассказали астрологи на портале mindbodygreen.

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Новолуние 27 апреля повлияет на жизнь этих знаков Зодиака больше всего

По прогнозам астрологов, самое мощное влияние новолуния почувствуют три знака Зодиака, а именно Телец, Лев и Водолей — для них это время станет перезагрузкой.

Телец

Новолуние 27 апреля происходит именно в вашем знаке, а это значит, что оно будет двигаться через ваш первый дом "я" и идентичности. Это лучший момент, чтобы начать все с чистого листа и переосмыслить, кем вы хотите быть. Вы можете почувствовать, что стоите на пороге нового жизненного этапа — и это действительно так.

Но не забудьте о главном: ваш знак Зодиака больше всего связан с ценностями. Задайте себе вопрос — что для вас действительно важно? И соответствует ли ваша жизнь этим внутренним ориентирам?

Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Лев

Для Львов эта новая Луна открывает двери в мир больших возможностей — особенно в профессиональной жизни. А все потому, что новолуние активирует ваш 10-й дом — зону карьеры, общественного признания и призвания. Если вы давно планировали сделать рывок вперед — сейчас самое время.

В дополнение в вашем знаке сейчас находится Марс — планета энергии и инициативы. Это придает вам силы, уверенности и драйва действовать. Однако помните, что Телец — знак практичный и спокойный. Эффектные жесты и надменность сейчас могут не сработать.

Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Водолей

Это новолуние особенно повлияет на ваши семейные связи, уют в доме, ведь проходит через 4-й дом. Это отличное время, чтобы обновить пространство вокруг себя, наладить атмосферу в доме или даже решить давние недоразумения с родственниками.

Возможно, вы захотите сделать небольшое обновление интерьера — это тоже пойдет на пользу. Но главное — чувства. Новолуние в Тельце дарит спокойную, но решительную энергию, которая поможет исцелить семейные раны или построить здоровые и крепкие связи с теми, кто рядом.

Знак Зодиака Водолей. Фото: freepik.com

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