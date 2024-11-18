Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Праздники arrow Три знака Зодиака в 2025 году услышат свадебные колокола arrow

Три знака Зодиака в 2025 году услышат свадебные колокола

18 ноября 2024 07:40
Ева Глоба - Редактор
Ева Глоба
Редактор
Какие три знака Зодиака сыграют свадьбу в 2025 году — точный прогноз астрологов
Прогноз на 2025 год для трех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE
Ева Глоба - Редактор
Ева Глоба
Редактор

Новый 2025 год обещает стать периодом судьбоносных событий в сфере любви для многих знаков Зодиака. Под влиянием Зеленой Деревянной Змеи многие пары сделают важный шаг в отношениях, но только избранные услышат свадебные колокола. Астрологи выделяют трех представителей зодиакального круга, которые могут ожидать свадьбы.

Для кого 2025 год станет годом бракосочетания, узнайте в точном астрологическом прогнозе от Новини.LIVE.

Читайте также:

Рак: стабильность и счастье в личной жизни

2025 год для Раков станет временем гармонии в отношениях. Одиноким представителям этого знака звезды обещают встречу с человеком, который станет их настоящим партнером в жизни.

А находящиеся в длительных отношениях Раки могут наконец решиться на важный шаг и заключить брак. Весна и лето 2025 станут лучшим временем для организации свадьбы, ведь в этот период представители этого знака Зодиака будут испытывать особый эмоциональный подъем и уверенность в правильности своего выбора.

 

Какие три знака Зодиака сыграют свадьбу 2025 года — Рак
Знак Зодиака Рак. Фото: pexels.com

Дева: романтика и важные решения

Девам в 2025 году звезды приготовили неожиданные, но очень приятные сюрпризы. Представители этого знака, долго сомневавшиеся в своем партнере, наконец-то обретут уверенность в том, что нашли "своего" человека. Осенью 2025 года звезды обещают им особенно благоприятный период для заключения брака.

Для Дев, еще не состоящих в отношениях, год станет временем новых знакомств и романтических приключений. Зеленая Деревянная Змея поможет найти партнера, с которым возможна не только счастливая жизнь, но и построение настоящей семьи. В отношениях Девам следует больше доверять своим чувствам, а не только логике, и это поможет им избежать лишних колебаний.

 

Какие три знака Зодиака сыграют свадьбу 2025 года — Дева
Знак Зодиака Дева. Фото: pexels.com

Весы: любовь и брак под знаком гармонии

Для Весов 2025 год станет периодом, когда романтика и практичность найдут идеальный баланс. Если вы уже в отношениях, звезды советуют не откладывать важные решения на потом. Многие Весы решат жениться весной или летом, когда энергетика года будет способствовать серьезным изменениям в жизни.

Одинокие Весы получат шанс встретить человека, полностью соответствующего их ожиданиям. Самое удачное время для новых знакомств станет первая половина года. Весы ощутят сильную эмоциональную связь с партнером, что станет основой для длительных и счастливых отношений.

 

Какие три знака Зодиака сыграют свадьбу 2025 года - Весы
Знак Зодиака Весы. Фото: pexels.com

Если ваш знак среди этих счастливчиков, готовьтесь к приятным переменам и незабываемым моментам в сфере любви. Зеленая Деревянная Змея подарит вам не только крепкие отношения, но и гармонию в личной жизни.

Ранее мы рассказывали, каким трем знакам Зодиака Зеленая Деревянная Змея подарит в 2025 году крепкое здоровье и неистощимую энергию.

Напомним, мы писали, какие знаки Зодиака осуществят свои мечты еще до наступления 2025 года.

Также предлагаем узнать, какие три знака Зодиака разбогатеют в 2025 году по прогнозу астрологов.

гороскоп свадьба прогнозы Астрология знаки Зодиака 2025 год

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

08:03 Могут ли заблокировать банковские счета из-за штрафа от ТЦК

08:02 Мужчина не пришел в ТЦК, потому что забыл дату — что решил суд

08:00 Выплаты военнослужащим в декабре — изменится ли размер

Text

08:00 Разрешение Украине бить по РФ и цели ATACMS — эфир Ранок.LIVE

07:53 Шольц сделал заявление о войне в Украине перед саммитом G20

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

07:37 Макрон ответил, при каком условии готов позвонить Путину

07:30 Что такое увольнение от работы и как подтвердить факт призыва

07:21 Мужчина проводил концерты во время оккупации — как наказал суд

07:01 Селезнев рассказал, почему из Ротаня вышел хороший тренер

07:01 Почему ПриватБанк может заблокировать счет после продажи жилья

08:03 Могут ли заблокировать банковские счета из-за штрафа от ТЦК

08:02 Мужчина не пришел в ТЦК, потому что забыл дату — что решил суд

08:00 Выплаты военнослужащим в декабре — изменится ли размер

07:53 Шольц сделал заявление о войне в Украине перед саммитом G20

07:37 Макрон ответил, при каком условии готов позвонить Путину

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

07:30 Что такое увольнение от работы и как подтвердить факт призыва

07:21 Мужчина проводил концерты во время оккупации — как наказал суд

07:01 Селезнев рассказал, почему из Ротаня вышел хороший тренер

07:01 Почему ПриватБанк может заблокировать счет после продажи жилья

06:40 Цены на медь выгодно растут — сколько стоит лом в ноябре

22:13 Одесса сквозь боль и руины — 1000 дней войны глазами Новини.LIVE

15 ноября 2024
Эксклюзив

12:12 Насколько реальны выборы в Украине в мае — кто может повлиять

06:40 Стоимость латуни в Украине — цены за 1 кг лома в ноябре

Эксклюзив

06:37 Украина без помощи США — успеют ли передать активы РФ

14 ноября 2024

17:43 Новые правила войны — что победа Трампа изменит для Украины

06:03 Цены на недвижимость в ноябре — какая стоимость аренды в Киеве

13 ноября 2024

06:40 Цены на медь в ноябре — стоимость цветных металлов в Украине

06:04 Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

12 ноября 2024

14:18 Больше, чем у депутатов — минимальная пенсия для одесситов

06:40 Цены на чермет в ноябре — сколько стоит металлолом в Украине

Text

08:00 Разрешение Украине бить по РФ и цели ATACMS — эфир Ранок.LIVE

17 ноября 2024
Text

14:50 Обломки "Циркона" упали на дом в Киеве — какие последствия

16 ноября 2024
Text

17:59 Медиков массово переводят в пехоту без подготовки, — Скороход

Text

05:44 Выборы в 2025 году проводить опасно — бывший глава ЦИК

15 ноября 2024
Text

23:20 Нардеп заявила, что украинцам продают пустые повестки

Text

20:38 Местная власть не реагировала на жалобы из спецшколы, — юрист

Text

20:13 В ЦИК ответили, ведется ли подготовка к выборам в Украине

Text

20:06 Сколько работников ТЦК не имеют боевого опыта — объяснение

Text

17:53 Работник ТЦК открыл огонь по человеку — эфир Вечір.LIVE

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

Text

13:17 Сколько уклонисты платят дельцам за побег за границу — ГПСУ

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:33 Можно ли забирать поваленные деревья в лесу на дрова

20:01 Этого фрукта не должно быть на новогоднем столе в год Змеи

00:30 Это секрет — какую информацию не нужно предоставлять ТЦК

8 ноября 2024

02:49 Си Цзиньпин сделал Трампу предупреждение — о чем они говорили

4 ноября 2024

13:08 За пределами наследства — какие активы не переходят потомкам

16:59 Тысячу от Зеленского можно будет получить наличными — детали

7 ноября 2024

07:34 Можно поплатиться — где категорически запрещено брать дрова

4 ноября 2024

09:59 Где в Украине можно официально купить дрова и сколько стоит 1 м³

5 ноября 2024

08:02 Сержант запаса подал иск против ТЦК из-за штрафа — что решил суд

06:01 Пенсионеры получат 1 тыс. грн доплаты — кто в списке