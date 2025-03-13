Какие знаки Зодиака будут иметь большие проблемы на этой неделе до 16 марта 2025 — Таро прогноз

Расклад на тарологических картах. Фото: Freepik

Представители нескольких знаков зодиакального созвездия на этой неделе могут столкнуться с большими проблемами. Тарологи рассказали, каким знакам Зодиака эта неделя до 16 марта приготовила настоящие испытания на прочность, и объяснили, что стоит делать, чтобы решить проблемы.

Об этом рассказывает Your Tango.

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Близнецы

На этой неделе представители Близнецов могут попасть в настоящую ловушку, которая связана со словами и обещаниями. Кто-то может запутать этих людей или втянуть в конфликт, который только им навредит. Особенно нельзя верить тем, кто только говорит, а не делает. Также могут быть проблемы с деньгами или обман коллег.

Тарологи рекомендуют этим людям не рассказывать всем подряд о своих планах и верить только преданным людям. Близнецам стоит проверять каждую деталь, тщательно оценивать ту или иную информацию, а также не принимать в спешке важные решения.

Символ знака Зодиака Близнецы. Фото иллюстративное: Freepik

Рыбы

Представители этого знака Зодиака предстанут перед трудным выбором, который заставит их решать собственную судьбу. Возможно Рыбы тянули на себе непосильную ношу, из-за чего они могут попасть в неприятную ситуацию. Но судьба дает им знак, что время все изменить.

Тарологи советуют беречь свои силы и правильно расставлять собственные приоритеты. К тому же, представителям Рыб стоит быть осторожными со ссорами, ведь кто-то может втянуть их в чужой конфликт, который в результате оставит их одинокими.

Символ знака Зодиака Рыбы. Фото иллюстративное: Freepik

Лев

Люди под этим знаком Зодиака на этой неделе могут попасть в капкан своей же гордости. Окружающие могут задеть их эго или вызвать на резкие шаги, а они могут начать доказывать свою точку зрения там, где этого делать не следует. Также Львы могут разочароваться в тех, кого когда-то считали друзьями.

Тарологи советуют не идти на принципы и не быть упрямыми, чтобы не навредить себе. Если Львов цепляет определенная ситуация, им стоит остановиться и обдумать, важно ли для них это.

Символ знака Зодиака Лев. Фото иллюстративное: Freepik

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