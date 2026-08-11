Рожденные в августе среди самых успешных: еще три месяца в списке

Деловая женщина в красном жакете. Фото: magnific.com

Илона Мазур Редактор

Астрология утверждает, что месяц рождения может влиять на характер человека и его сильные стороны. Некоторые месяцы, по словам астрологов, особенно способствуют амбициозности, настойчивости и стремлению достигать вершин. Среди них — август.

Новини.LIVE рассказывает, когда рождаются самые успешные люди.

В какие месяцы рождаются самые успешные люди

Как пишет астролог и редактор Parade Макайла МакРей, особенно выделяются январь, апрель, август и октябрь. У каждого из этих месяцев свой путь к большим результатам: от железной дисциплины до харизмы и стратегического мышления.

Январь

Родившиеся в январе могут не спешить рассказывать всем о своих грандиозных планах. Их сила в другом — они способны долго и методично работать ради цели, даже когда быстрого результата не видно. На этот месяц приходятся Козерог и Водолей. Первому астрология приписывает дисциплину, выдержку и практичность, второму — независимость мышления и способность видеть нестандартные возможности. Поэтому январские могут особенно хорошо проявить себя там, где требуется игра на долгосрочную перспективу. У них есть все шансы дойти до того, где другие уже потеряли терпение.

Апрель

У рожденных в апреле совсем другая формула успеха. Они чаще готовы действовать еще до того, как все обстоятельства станут идеальными. Главное преимущество апрельцев в том, что неудача редко означает для них конец пути. Овен придает этому месяцу решительности, азарта и желания быть первым, а Телец — практичности и умения закреплять результат. Такое сочетание особенно полезно, когда недостаточно просто мечтать — нужно рискнуть и воплотить замысел в конкретные действия.

Август

Рожденные в августе обладают невероятной комбинацией положительных черт. Лев наделяет уверенностью, харизмой и желанием заявлять о себе, тогда как Дева привносит внимательность к деталям и трудолюбие. Их способности раскрываются через лидерство, собственные проекты, публичность или работу, где можно продемонстрировать компетентность и взять на себя ответственность. Поэтому августовцам недостаточно просто что-то сделать — им важно сделать это хорошо и получить признание за содеянное. Особенно сильными они могут становиться тогда, когда перестают бояться быть заметными.

Октябрь

Преимуществом рожденных в октябре астролог называет умение оценивать ситуацию, чувствовать людей и выбирать момент для следующего шага. Весы придают им дипломатичность и способность налаживать полезные связи, а Скорпион — целеустремленность, проницательность и внутреннюю силу. Рожденные в октябре умеют договариваться, создавать прочные союзы и замечать то, что другие могут упустить. А наибольших результатов они способны достигать не в одиночку, а в сотрудничестве с нужными людьми.