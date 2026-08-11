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Главная Праздники Родившиеся в августе среди самых успешных: еще три месяца в списке

Родившиеся в августе среди самых успешных: еще три месяца в списке

Ua ru
Дата публикации 11 августа 2026 19:53
В какие месяцы рождаются самые успешные люди: астролог назвала четыре
Деловая женщина в красном жакете. Фото: magnific.com

Астрология утверждает, что месяц рождения может влиять на характер человека и его сильные стороны. Некоторые месяцы, по словам астрологов, особенно способствуют амбициозности, настойчивости и стремлению достигать вершин. Среди них — август.

Новости.LIVE рассказывает, когда рождаются самые успешные люди.

В какие месяцы рождаются самые успешные люди

Как пишет астролог и редактор Parade Макайла МакРей, особенно выделяются январь, апрель, август и октябрь. У каждого из этих месяцев свой путь к большим результатам: от железной дисциплины до харизмы и стратегического мышления.

Январь

Родившиеся в январе могут не спешить рассказывать всем о своих грандиозных планах. Их сила в другом — они способны долго и методично работать ради цели, даже когда быстрого результата не видно. На этот месяц приходятся Козерог и Водолей. Первому астрология приписывает дисциплину, выдержку и практичность, второму — независимость мышления и способность видеть нестандартные возможности. Поэтому январские дети могут особенно хорошо проявить себя там, где требуется долгосрочная перспектива. У них есть все шансы дойти до того, где другие уже потеряли терпение.

Апрель

У рождённых в апреле совсем другая формула успеха. Они чаще готовы действовать ещё до того, как все обстоятельства станут идеальными.
Овен придает этому месяцу решительности, азарта и желания быть первым, а Телец — практичности и умения закреплять результат. Такое сочетание особенно полезно, когда недостаточно просто мечтать — нужно рискнуть и воплотить замысел в конкретные действия.
Главное преимущество апрельских знаков в том, что неудача редко означает для них конец пути. Если один вариант не сработал, они скорее будут искать следующий, чем откажутся от цели.

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Август

Родившиеся в августе могут обладать одной из самых заметных комбинаций черт. Лев привносит уверенность, харизму и желание заявить о себе, тогда как Дева добавляет внимательность к деталям, трудолюбие и высокие требования к результату.
Поэтому августовцам недостаточно просто что-то сделать — им важно сделать это хорошо и получить признание за вложенные усилия.
Особенно сильными они могут становиться тогда, когда перестают бояться быть заметными. Их способности раскрываются через лидерство, собственные проекты, публичность или работу, где можно продемонстрировать компетентность и взять на себя ответственность.

Октябрь

Рождённые в октябре далеко не всегда идут наперекор. Их преимуществом астрологи называют умение оценивать ситуацию, чувствовать людей и выбирать момент для следующего шага.
Весы придают им дипломатичности и способности налаживать полезные связи, а Скорпион — целеустремленности, проницательности и внутренней силы.
Именно поэтому важные победы октябрьцев часто приходят не благодаря случайности. Они умеют договариваться, создавать прочные союзы и замечать то, что другие могут упустить. А наибольших результатов способны достигать не в одиночку, а в сотрудничестве с нужными людьми.
Конечно, месяц рождения сам по себе не определяет будущие достижения человека. Астрологические характеристики стоит воспринимать скорее как развлекательную интерпретацию черт характера, а не как гарантированный прогноз успеха.

Астрология нумерология месяц рождения
Илона Мазур - Редактор
Автор:
Илона Мазур
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