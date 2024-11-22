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Пять знаков Зодиака возобновят отношения с бывшими в 2025 году

22 ноября 2024 11:29
Ева Глоба - Редактор
Ева Глоба
Редактор
Какие знаки Зодиака сойдутся с бывшими в 2025 году — кто вспомнит прошлое
Влюбленная пара на свидании. Фото: Freepik
Ева Глоба - Редактор
Ева Глоба
Редактор

Грядущий год станет для представителей некоторых знаков зодиакального созвездия периодом для переоценки своих ценностей. Астрологи рассказали, какие пять знаков Зодиака могут вспомнить своих бывших и получат возможность восстановить с ними отношения в следующем году.

Новини.LIVE рассказывает об этих знаках Зодиака.

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Телец

В год Змеи представители этого знака могут столкнуться с бывшими, что станет для них моментом откровения. Они вмиг забудут старые недоразумения и вспомнят, как им было хорошо вместе. Если они оба будут готовы учиться на своих ошибках, тогда есть шанс на восстановление отношений, где Тельцам нужно быть гибкими и терпеливыми.

Символ знака Зодиака Телец
Символ знака Зодиака Телец. Фото иллюстративное: Freepik

Рак

Следующий год для людей под этим знаком может стать периодом глубоких эмоций. Они могут понять, что бывший партнер до сих пор им не безразличен, а вот звезды благословляют на возрождение этих отношений. Однако, это может быть в том случае, если обе стороны откроются для диалога и простят друг друга.

Символ знака Зодиака Рак
Символ знака Зодиака Рак. Фото иллюстративное: Freepik

Весы

В 2025 году бывший партнер Весов может прийти к ним с неожиданным предложением, которое подтолкнет их к возобновлению отношений. Но астрологи рекомендуют хорошо подумать над этим и не торопиться. Однако, если Весы поймут, что существуют те самые эмоции, то можно дать второй шанс этим отношениям.

Символ знака Зодиака Весы
Символ знака Зодиака Весы. Фото иллюстративное: Hindustan Times

Скорпион

В следующем году бывшая вторая половинка Скорпионов может снова признаться в любви. Их отношения могут восстановиться с новой силой, если обе стороны оставят все обиды в прошлом. Если Скорпионы будут честные и искренние, они могут восстановить связь с прошлым.

Символ знака Зодиака Скорпион
Символ знака Зодиака Скорпион. Фото иллюстративное: Freepik

Козерог

Представителям этого знака следующий год может помочь осознать ценность опыта в прошлом. Козероги могут снова вспомнить бывших и захотеть восстановить с ними связь. Это возможно только в том случае, если обе стороны готовы исправлять ошибки и проявят больше чувств.

Символ знака Зодиака Козерог
Символ знака Зодиака Козерог. Фото иллюстративное: Freepik

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