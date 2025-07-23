Гороскоп на новолуние 24 июля 2025 — каким знакам Зодиака откроется правда

Гороскоп для пяти знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Уже в четверг, 24 июля, нас ждет один из самых эмоциональных моментов лета — новолуние в огненном знаке Льва. Этот астрологический момент не только зарядит энергией, уверенностью и решительностью, но и приоткроет завесу над тем, что раньше было скрыто. Это время откровений, неожиданных признаний, и даже внутренних прозрений. По прогнозам астрологов, некоторые знаки Зодиака могут узнать то, что изменит их видение ситуации, отношений или себя.

Кто из представителей зодиакального круга будет иметь шанс открыть правду в новолуние во Льве 24 июля — узнавайте в точном астрологическом прогнозе Новини.LIVE.

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Овен

Овны откроют для себя правду о своей ценности. Вы наконец увидите, как многого уже достигли, и что ваши усилия не были напрасными. Новолуние во Льве подсветит вашу внутреннюю силу. Вы осознаете, что не обязаны кому-то что-то доказывать — достаточно быть собой. Астрологи советуют не заставлять себя, признайте собственное достоинство и двигайтесь дальше с гордо поднятой головой.

Знак Зодиака Овен. Фото: freepik.com

Близнецы

Правда, которую узнают Близнецы в новолуние, будет касаться их самих. Наконец-то станет ясно, чего вы на самом деле хотите, где ваш источник вдохновения и почему раньше было так трудно принимать решения. Вы как бы найдете "включатель", который осветит вам путь к новым целям. Астрологи говорят: не отбрасывайте эти мысли — они могут стать настоящей подсказкой от Вселенной.

Знак Зодиака Близнецы. Фото: freepik.com

Весы

Для Весов новолуние 24 июля станет зеркалом. Вы наконец увидите истинное лицо человека, которого долго идеализировали. Это может быть как приятная новость, так и разочарование — но в обоих случаях истина освободит. Астрологи советуют не цепляться за иллюзии: примите новую информацию как точку роста. Вы получите шанс построить что-то более глубокое без самообмана.

Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Скорпион

Для Скорпионов эта молодая Луна готовит настоящее откровение в отношениях. Вы можете узнать что-то важное о партнере, друге или члене семьи. То, что долго было скрытым, выйдет на поверхность. Звезды советуют не спешить с выводами: правда — это не всегда конец, иногда это начало.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Рыбы

Рыбы могут узнать правду, которую кто-то пытался скрыть. Это может быть связано с работой, деньгами или личной жизнью. Не исключены неожиданные признания или даже разоблачения. Но вместо шока вас ждет облегчение, ведь истина расставит все по своим местам. Астрологи советуют не мстить, а использовать этот момент для честной перезагрузки жизни.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

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