Новолуние 27 апреля 2025 — какой знак Зодиака исцелится и начнет новую жизнь

Гороскоп для одного знака Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Новая Луна — это всегда время обновления и начала нового этапа. Но новолуние 27 апреля 2025 года будет действительно особенным. Оно пройдет в стабильном, глубоком и чувственном знаке Тельца, предоставляя шанс каждому из нас перезагрузить жизнь. А как уверяют астрологи, один знак Зодиака получит особый подарок — внутреннее исцеление, духовное пробуждение и возможность оставить позади старые печали и несчастья.

Какой знак Зодиака залечит все раны и начнет новую счастливую жизнь благодаря новой Луне в Тельце, читайте в нашем точном астрологическом прогнозе.

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Кому новолуние 27 апреля принесет настоящее исцеление

По прогнозам астрологов, к внутреннему перерождению следует готовиться тем, кто родился под знаком Стрельца. Именно для них это новолуние станет началом нового, позволив оставить позади старые обиды, разочарования, чувство вины — все, что держало в плену прошлого. Стрельцы смогут открыть дверь в мир, где есть место счастью.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: shutterstock.com

Так, 27 апреля станет днем, когда вы сможете наконец-то посмотреть на себя с любовью. Боль, которая долго гнетет вашу душу, начнет отступать. Особенно, если вы сами дадите ей на это разрешение. Новолуние в Тельце подарит вам спокойствие и мудрость, чтобы попрощаться с токсичными связями, которые давно потеряли смысл.

Астрологи советуют Стрельцам: не бойтесь сделать шаг в новую жизнь. Даже если поначалу будет немного жутковато — доверьтесь Вселенной. Вы получите шанс на настоящее исцеление: эмоциональное, духовное и даже физическое. Новые знакомства, неожиданные приятности, ощущение легкости — все это придет после того, как вы наконец освободите место в сердце для чего-то хорошего.

Ритуал, который поможет Стрельцам попрощаться с прошлым

В день новолуния можно провести простой, но очень мощный ритуал, который поможет активировать процесс исцеления и внутреннего очищения: дайте себе возможность уединиться, зажгите белые свечи, сядьте в удобную позу и подумайте, что вас больше всего угнетает. Далее напишите на листе все, что хотите отпустить — страхи, болезненные воспоминания, имена тех, кто предал. Сожгите этот список, представляя как огонь забирает вашу боль и прошлые проблемы.

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