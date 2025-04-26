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Одному знаку Зодиака последние выходные апреля подарят романтику

26 апреля 2025 07:23
Ева Глоба - Редактор
Ева Глоба
Редактор
Какому знаку Зодиака выходные 26-27 апреля 2025 года принесут романтику и страсть
Гороскоп для одного знака Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE
Ева Глоба - Редактор
Ева Глоба
Редактор

Эти выходные, 26-27 апреля, хоть и не обещают солнечную погоду, однако точно принесут настоящий фейерверк эмоций, душевности и тепла. А для одного знака Зодиака астрологи прогнозируют время романтики и страсти. Возможно, именно этот период станет началом новой истории любви или принесет обновление чувств.

Какому знаку Зодиака стоит ждать романтических выходных, полных любви, тепла и страсти, читайте далее в нашем астрологическом прогнозе.

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Вселенная подарит особый уик-энд Львам. Представителям этого знака Зодиака стоит готовиться к самому романтичному сценарию. То, о чем пишут в книгах и о чем снимают фильмы, станет вашей реальностью.

 

Какому знаку Зодиака выходные 26-27 апреля 2025 года принесут романтику — Лев
Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

На субботу и воскресенье, 26-27 апреля, астрологи прогнозируют Львам знакомство. Может появиться человек, который разбудит в вас давно забытые эмоции. Причем все начнется неожиданно — со случайной встречи, взгляда или слова.

Львы, которые находятся в отношениях, будут иметь шанс обновить чувства. Теплые объятия, нежные слова, неожиданные жесты — все это зарядит вас энергией и любовью.

Астрологи советуют не сидеть дома. Даже если погода немного испортится — на душе все равно будет солнечно. Улыбка, искренность, немного смелости и романтика придет сама.

Ранее мы писали, какие знаки Зодиака откроют в себе новые таланты благодаря молодой Луне.

Напомним, также мы рассказывали, какому знаку Зодиака выпадет шанс залечить все раны и начать новую жизнь в новолуние 27 апреля.

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