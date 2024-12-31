Какие знаки Зодиака будут самыми счастливыми в новогоднюю ночь 2025 — Таро прогноз

Женщина, держащая в руках две карты Таро. Фото: Freepik

Приближается самый волшебный момент каждого года — новогодняя ночь, поэтому самое время узнать, что она подготовила знакам Зодиака по прогнозам карт Таро. Узнайте, какие знаки Зодиака в Новый год 2025 будут самыми счастливыми людьми на планете.

Новини.LIVE рассказывает об этих знаках Зодиака.

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Лев

Представители этого знака Зодиака будут, пожалуй, самыми счастливыми и веселыми в новогоднюю ночь. Львов что-то очень порадует, и, вероятно, это будет их вторая половинка. Те, кто недавно разошелся с любимыми, смогут вернуть старые отношения, а те, у которых их нет, смогут встретить свою любовь на Новый год.

Тарологи рекомендуют быть смелыми и уверенно действовать, ведь настоящее чудо позитива и счастья уже очень близко.

Символ знака Зодиака Лев. Фото иллюстративное: Freepik

Стрелец

В новогоднюю ночь представители этого знака будут чувствовать себя самыми гармоничными, а также будут довольны собой и окружающими. Возможно, люди этого знака проведут праздники в путешествиях или поездке к любимому человеку.

Тарологи говорят, что особенно Стрельцам повезет, если они будут ехать на пути к получению новых знаний.

Символ знака Зодиака Стрелец. Фото иллюстративное: Freepik

Водолей

На праздновании Нового года 2025 представители этого знака будут самыми красивыми и яркими, а внимания со стороны окружающих будет столько, что хоть отбирай. На Новый год Водолеи могут получить драгоценные подарки, особенно украшения и блестящие аксессуары.

Тарологи рекомендуют людям, родившимся под этим зодиакальным знаком, верить в себя и действовать. Водолеи также смогут получить возможность воплотить свои мечты в реальную жизнь.

Символ знака Зодиака Водолей. Фото иллюстративное: Freepik

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