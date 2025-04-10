Какие знаки Зодиака будут иметь испытания на этой неделе до 13 апреля 2025 — Таро прогноз

Женщина с картой Таро в руке. Фото: Depor

Для представителей нескольких знаков зодиакального созвездия эта неделя будет периодом настоящих испытаний, ведь им выпали непростые карты. Тарологи рассказали, каких знаков Зодиака эти дни апреля испытают на силу воли, эмоции и прочность.

Об этом рассказывает Metro.

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Лев

На этой неделе представителей этого зодиакального знака ждут настоящие испытания на прочность и самоконтроль. Тем не менее, людям под этим знаком Зодиака удастся преодолеть трудности на своем пути. Но на пути Львов могут появиться соблазны или плохие привычки, которых лучше избегать ради счастья.

Карта Таро, которая выпала представителям этого знака Зодиака до воскресенья, 13 апреля 2025 года, советует быть благоразумными и пользоваться своим интеллектом для принятия решений.

Символ знака Зодиака Лев. Фото иллюстративное: Freepik

Скорпион

Ближайшие дни этой недели будут для представителей Скорпиона наполнены эмоциональными волнениями. Однако, некоторые события в жизни людей, которые родились под этим знаком Зодиака, могут вводить в заблуждение.

Карта Таро, которая выпала представителям этого знака Зодиака, предупреждает о том, что на их пути могут возникнуть разочарования. Это связано с личной жизнью или делами. Однако, это время нужно для того, чтобы очиститься и освободиться.

Символ знака Зодиака Скорпион. Фото иллюстративное: Freepik

Водолей

Эта неделя может быть для представителей данного зодиакального знака временем неожиданных перемен в жизни. Тарологи не советуют бояться Водолеям, если они столкнутся с какими-то ограничениями или проблемами, которые касаются мечты этих людей.

Карта Таро, которая выпала представителям этого знака Зодиака, говорит о том, что они смогут сфокусироваться на практических шагах для достижения целей. Причем, никакие трудности не смогут остановить их.

Символ знака Зодиака Водолей. Фото иллюстративное: Freepik

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