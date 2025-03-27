Новолуние 29 марта 2025 года — каким знакам Зодиака ждать настоящего чуда

Гороскоп для четырех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

29 марта состоится особый астрологический момент — новолуние в знаке Овна, которое пройдет вместе с частичным солнечным затмением. Это мощное энергетическое событие откроет двери в мир новых возможностей и изменений в жизни многих людей. Но, по прогнозам астрологов, только четыре знака Зодиака почувствуют на себе настоящие чудеса, которые изменят их судьбу к лучшему.

Кому ждать чудес от молодой Луны 29 марта — узнавайте в нашем точном астрологическом прогнозе.

Читайте также:

Знаки Зодиака, которые поверят в чудеса в новолуние 29 марта

Овен

Новолуние в вашем знаке принесет невероятный заряд энергии и поможет осуществить самые смелые цели. Вы сможете наконец начать проекты, которые давно откладывали, и получить поддержку от влиятельных людей. Ваша решительность и энтузиазм откроют перед вами двери к успеху. Астрологи советуют не сомневаться в собственных силах и смело идти вперед.

Знак Зодиака Овен. Фото: freepik.com

Близнецы

Вас ждут неожиданные приятные события, которые могут полностью изменить вашу жизнь. Новолуние принесет возможности для новых знакомств, интересных путешествий или даже смену жизненных приоритетов. Это время, когда нужно доверять своей интуиции и ловить все шансы, которые подбрасывает судьба. Будьте открыты к переменам, и вы увидите, как мир вокруг вас начнет меняться к лучшему.

Знак Зодиака Близнецы. Фото: freepik.com

Скорпион

Эта молодая Луна заставит вас поверить в чудеса, особенно в сфере личной жизни. Вы получите шанс на гармонию в отношениях и, возможно, встретите человека, который сыграет важную роль в вашей судьбе. Солнечное затмение поможет вам очиститься от прошлого и сделать шаг к настоящему счастью. Астрологи советуют Скорпионам быть открытыми к новому, Вселенная обязательно удивит.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Козерог

Для вас 29 марта станет символом перемен в карьере и финансах. Новолуние принесет новые возможности для роста, возможно, даже неожиданные предложения или денежные поступления. Это идеальный момент для того, чтобы рискнуть и сделать шаг навстречу своим амбициям. Ваш труд и настойчивость наконец-то будут вознаграждены.

Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

Ранее мы рассказывали, какой знак Зодиака осуществит мечты в новолуние 29 марта.

Напомним, мы писали, какому знаку Зодиака частичное солнечное затмение 29 марта принесет счастье.

Также предлагаем вам узнать, каким знакам Зодиака выпадет шанс начать новую жизнь в апреле 2025 года.