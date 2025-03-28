Новолуние 29 марта 2025 года — какой знак Зодиака столкнется с трудностями

Гороскоп для одного знака Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

В эту субботу, 29 марта, нас ждет сразу два мощных астрологических события — новолуние в знаке Овна и частичное солнечное затмение. Для некоторых знаков Зодиака этот период несет не только изменения, но и вызовы. В частности, по прогнозам астрологов, один представитель зодиакального круга может столкнуться с серьезными проблемами.

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Знак Зодиака, который предстанет перед трудностями — Скорпион

Новолуние 29 марта и солнечное затмение могут стать непростым испытанием для Скорпионов. Однако, как отмечают астрологи, этот период дает шанс пересмотреть свое отношение к жизни, освободиться от лишнего и сделать первый шаг к изменениям.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Так, в этот период Скорпионы могут столкнуться с большой нагрузкой, незапланированными изменениями на работе или резким ухудшением самочувствия из-за стресса и переутомления. Возможны конфликты с коллегами или руководством, а также необходимость быстро принимать сложные решения. Недостаток энергии, эмоциональное истощение и желание уединиться будут особенно сильными.

Астрологи советуют не принимать импульсивных решений и не вступать в споры — сейчас важно сохранять холодный рассудок и контролировать свои эмоции.

Займитесь физическими упражнениями, чтобы снять напряжение и держать организм в тонусе. Если чувствуете, что ситуация выходит из-под контроля, обратитесь за советом к друзьям или профессионалам.

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