Лунный календарь на 28 июля 2026: две вещи принесут удачу перед полнолунием

Лунный календарь, силуэт девушки на фоне Луны. Коллаж: Новини.LIVE

Мира Ориони Редактор

Луна, которая продолжает расти в знаке Козерога, уже почти достигла своего пика. Вторник, 28 июля, — это день перед полнолунием, который несет в себе чрезвычайно мощную энергию. Лунный календарь подскажет, куда направить эту энергию, чтобы она принесла вам удачу.

Новини.LIVE рассказывают, какая фаза Луны будет 28 июля, что советует лунный календарь, как привлечь удачу и каких ошибок следует избегать.

Фаза Луны сегодня, 28 июля 2026 года

Во вторник, 28 июля, Луна продолжит расти в знаке Козерога. День пройдет под влиянием 14-х и 15-х лунных суток — периода, когда энергия лунного цикла достигает своего пика.

Как день перед полнолунием повлияет на настроение и события

Накануне полнолуния многие люди могут почувствовать прилив сил, желание действовать, а также повышенную эмоциональность. Радость будет ощущаться сильнее, но столь же остро могут проявляться волнение, нетерпение или обиды. Поэтому важно сохранять внутреннее равновесие и не позволять сиюминутным эмоциям определять важные решения. В то же время энергетика 14-х и 15-х лунных суток помогает увидеть результаты собственных усилий. Если вы долго работали над каким-то делом, то уже сейчас могут появиться первые заметные плоды.

Две вещи, которые принесут удачу сегодня

Лунный календарь указывает, что именно накануне полнолуния особенно важно правильно направить свою энергию. Эти два простых действия помогут настроиться на успех:

Завершите хотя бы одно важное дело. Даже если это небольшая задача, ее завершение символически освободит место для новых возможностей. Запишите свое главное намерение на ближайший месяц. Луна достигает пика своей силы, поэтому четко сформулированная цель поможет лучше понять собственное направление.

Также в этот день особенно благоприятно:

проводить важные переговоры и деловые встречи;

учиться;

наводить порядок в документах, рабочем пространстве или дома;

заниматься физической активностью;

уделять время духовным практикам и самоанализу.

Чего лучше избегать 28 июля

Из-за сильной энергетики дня важно не тратить силы на то, что не принесет пользы. Лунный календарь советует избегать действий, которые могут нарушить внутреннее равновесие.

Сегодня лучше не:

принимать решения под влиянием сильных эмоций;

начинать споры;

выяснять отношения;

рассеивать внимание на десятки мелких дел;

спешить с выводами;

игнорировать сигналы усталости;

перегружать себя.

Символ дня

До начала 15-х лунных суток символом остается Труба, олицетворяющая решительность и внутреннюю силу. После этого символом становится Шакал. Он напоминает, что накануне полнолуния могут усиливаться искушения, эмоции и внутренние сомнения. Этот символ призывает не поддаваться мгновенным желаниям.

Ритуал дня

Поскольку это последний день перед полнолунием, посвятите несколько минут подведению итогов. Возьмите лист бумаги и запишите:

три достижения, которыми вы гордитесь за последний месяц;

одно дело, которое хотите окончательно завершить;

одну мечту или цель, которой готовы уделить наибольшее внимание после полнолуния.

Главный совет дня

Не спешите начинать что-то новое, ведь день перед полнолунием лучше подходит для завершения, переосмысления и подготовки к следующему шагу.

Аффирмация дня

"Я с благодарностью завершаю важный этап своей жизни. Мои силы, мысли и намерения ведут меня к новым возможностям и гармонии".

Цвет дня

Серебристый. Он символизирует мудрость, ясность мыслей, интуицию и внутренний баланс. Считается, что именно этот цвет помогает лучше почувствовать энергию полнолуния.

Каким знакам Зодиака больше всего повезет 28 июля

Козерог

Ваше терпение и дисциплина начнут приносить ощутимые результаты. День благоприятен для карьерных решений, финансового планирования и завершения важных рабочих задач.

Дева

Внимание к деталям поможет вам заметить возможность, которую другие могут упустить. Это хороший день для обучения, анализа, профессионального развития и наведения порядка в делах.

Рыбы

Накануне полнолуния ваша интуиция особенно усилится. Вы сможете лучше понять собственные желания, найти ответы на важные вопросы и почувствовать, в каком направлении стоит двигаться дальше.

Ранее мы рассказывали, кто до конца июля осуществит заветные мечты благодаря Солнцу в Льве.

Напомним, что мы также писали, какие знаки Зодиака найдут большую любовь в последний месяц лета.