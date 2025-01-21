Когда рождаются люди с самым крепким здоровьем — нумерология

Счастливая девушка на лыжах. Фото: freepik.com

Ни для кого не секрет, что здоровье зависит от многих факторов. В частности на него больше всего влияет наш образ жизни. В то же время нумерологи утверждают, что не последнюю роль играют дата и месяц рождения. Ведь каждое число несет уникальную энергетику, влияющую на физическое и психическое состояние.

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Когда рождаются люди с самым крепким здоровьем

Так, нумерологи утверждают, что каждое число имеет свои специфические энергетические потоки, которые напрямую влияют на психику, физическое здоровье, иммунитет, умение противостоять стрессам.

Улыбающаяся женщина сидит на полу. Фото: freepik.com

Как показали исследования, числом, которое наделяет человека особенно крепким здоровьем — 4. Считается, что человек, родившийся 4 апреля будет иметь особенно сильный организм, устойчивый к болезням. Также энергичные люди с мощным иммунитетом рождаются 4 февраля.

Кроме того, хорошо, когда четверка есть в годе рождения, к примеру, 1974, 1984, 1994, 2004, 2014, 2024.

Хорошее здоровье имеют люди рожденные в эти даты: 04.02.1984, 04.02.1994, 04.02.1982, 04.02.1992, 04.02.2000, 04.04.2000, 04.02.00,2.0,2. 02.04.2002.

Напомним, ранее мы писали, когда рождаются самые умные женщины.

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