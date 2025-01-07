Мобилизация в Украине 2025 — когда забронированный обязан пройти ВВК

Военнообязанный мужчина проходит военно-врачебную комиссию. Фото: АрміяInform

В Украине военнообязанные мужчины, которые оформили отсрочку или же были забронированы от мобилизации, не должны проходить военно-врачебную комиссию. Однако, есть обстоятельство, при котором направить таких лиц на ВВК должны обязательно.

Детали рассказала юрист Наталья Опольская в комментарии порталу "Телеграф".

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Так, правозащитница отметила, что в соответствии с п. 63 постановления Кабинета министров Украины № 560, военнообязанное лицо, обратившееся в ТЦК и СП с заявлением о предоставлении отсрочки, не направляют на медосмотр для определения пригодности к военной службе до принятия решения соответствующей комиссией.

Если комиссия отказала военнообязанному в предоставлении отсрочки, то ТЦК направляет такое лицо на осмотр военно-врачебной комиссии.

Военнообязанные, у которых срок действия отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации, на особый период не завершился, на медицинский осмотр тоже не направляются.

Однако, если военнообязанный с отсрочкой или же забронированное лицо изъявило желание подписать контракт с ВСУ, то в таком случае медосмотр является обязательным.

Ранее мы писали, когда гражданин может прийти на ВВК самостоятельно.

Напомним, мы сообщали, что делать, если ТЦК принудительно отправляют на ВВК.

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