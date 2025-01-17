Три знака Зодиака, которым повезет 18-19 января 2025 года — прогноз астрологов

Гороскоп для трех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Выходные, 18-19 января 2025 года, обещают быть наполненными энергией удачи для трех представителей зодиакального круга. Астрологи уверяют, что эти знаки Зодиака могут рассчитывать на подарки от Вселенной.

Кому повезет в эти выходные, 18-19 января, и что именно предвещают звезды для этих трех счастливчиков, узнаем далее в точном астрологическом прогнозе от Новини.LIVE.

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Лев

Львы, астрологи уверяют, что именно эти выходные будут вашим временем сиять! Удача станет вашим верным спутником во всех начинаниях, а уверенность поможет достигать целей легко и с удовольствием. Звезды советуют не бояться пробовать что-то новое, особенно в сферах, где вы всегда стремились к самореализации.

Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Весы

Для Весов эти выходные станут временем внутреннего и внешнего баланса. Звезды подготовили для вас приятные сюрпризы в личной жизни и новые возможности. Вы почувствуете, как энергия Вселенной настраивается на вашу волну, помогая вам в самых важных делах. Даже если вы не планировали свидание, есть шанс на неожиданную встречу, которая запомнится надолго.

Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Стрелец

Стрельцы, вы обожаете свободу, и именно эти выходные,18-19 января, позволят вам ощутить настоящий дух приключений. Это идеальное время для поездок, путешествий, знакомств или новых открытий. Неожиданные возможности принесут дополнительные ресурсы. Будьте открытыми к спонтанности и наслаждайтесь моментом.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

Ранее мы рассказывали, какой знак Зодиака получит шанс осуществить мечту в эти выходные 18-19 января.

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