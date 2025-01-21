Какие знаки Зодиака самые богатые — астрологи назвали лидеров, притягивающих деньги

Самые богатые знаки Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Способны ли звезды влиять на ваш финансовый успех? Астрология утверждает, что каждый представитель зодиакального круга имеет свои сильные стороны, которые могут помочь достичь богатства или признания. Но какие именно знаки Зодиака чаще других оказываются в списках миллиардеров?

Какие же именно знаки Зодиака доминируют среди самых богатых людей мира, рассказало издание Elle.

Читайте также:

Лев

Наибольшее количество богатых людей в мире имеет знак Зодиака Лев — 14%. Львы — прирожденные лидеры, которые стремятся к власти и признанию. Их стимул к обогащению — амбиции и желание быть в центре внимания. Они выбирают профессии, которые приносят статус и влияние. Подходящие сферы:

мода;

государственная служба;

управление.

Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Близнецы

Успешными и богатыми часто становятся Близнецы — 11%. Близнецы многозадачны и энергичны. Они не терпят рутинной работы и всегда стремятся к творчеству. Часто выбирают нестандартные профессии, где могут использовать свой интеллектуальный и креативный потенциал. Лучшие направления для них:

музыка;

дизайн;

комп'ютерная графика.

Знак Зодиака Близнецы. Фото: freepik.com

Водолеи

Водолеи также демонстрируют высокие результаты — 11%. Водолеи зарабатывают благодаря своим идеям и креативности. Их успех зависит от способности мыслить нестандартно. Подходящие сферы:

IT;

дизайн;

музыка.

Знак Зодиака Водолей. Фото: freepik.com

Овны

Эти представители зодиакального круга тоже способны заработать огромное состояние. Среди самых богатых людей мира Овнов 10%. Прирожденными лидерами их делают драйв, сильная воля и смелость. Больше всего они комфортно чувствуют себя на руководящих должностях, но большие заработки для них возможны лишь тогда, когда работа приносит удовольствие. Профессии, которые могут принести Овнам богатство:

архитектор;

дизайнер;

политик;

спортивный тренер.

Знак Зодиака Овен. Фото: freepik.com

Весы

Весов среди богатых и знаменитых также 10%. Весам важно работать в крупной компании или в креативных сферах. Они добиваются успеха благодаря своей способности решать конфликты и работать в команде. Лучшие профессии:

дизайнер;

актер;

дипломат.

Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Тельцы

Богатых Тельцов около 7,7%. Тельцы от природы ориентированы на финансовое благополучие и умеют экономить. Их главная цель — комфорт и красота вокруг. Они ценят стабильность и гарантии, поэтому ищут работу с четким графиком и надежной оплатой. Тельцы хорошо работают в команде, но лучше всего проявляют себя в логических и аналитических сферах. Профессии для Тельцов:

аналитик;

финансист;

ювелир;

ландшафтный дизайнер.

Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Рыбы

Рыб, которые смогли достичь успеха в финансовой сфере, 7,7%. Эти знаки достигают финансовой стабильности через творчество и интуицию. Их способность чувствовать людей приносит им успех в разных сферах. Лучшие профессии:

художник;

психолог;

ветеринар.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

Скорпионы

Эти знаки Зодиака также попали в процент тех, кто умеет зарабатывать. Среди богатых 6,6% Скорпионы. Они прирожденные бизнесмены с мощной интуицией. Достигают успеха в сложных и рискованных делах. Самые лучшие сферы:

высокие технологии;

юриспруденция;

медицина.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Козероги

Встречаются среди богатых и Козероги — 6,6%. Козероги амбициозны и трудолюбивы. Они всегда стремятся к самым высоким вершинам и не боятся трудностей. Профессии для Козерогов:

банкир;

программист;

менеджер.

Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

Девы

Девы оказались не из тех, кто может заработать миллионы. Среди богатых Дев менее 6,6%. Эти знаки Зодиака — перфекционисты, которые достигают успеха благодаря тщательности и вниманию к деталям. Их успех приходит постепенно, но стабильно. Девы преуспевают в профессиях, связанных с:

медициной;

бухгалтерией;

редактурой.

Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com

Стрельцы

Стрельцы-богачи также встречаются редко. Их меньше 6,6%. Стрельцы не терпят рутины и стремятся к работе с перспективами. Их оптимизм и острый ум помогают им находить успешные пути в карьере. Сферы:

спорт;

образование;

государственная служба.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

Раки

Найти Раков среди богатых людей — это что-то из раздела фантастики. Дело в том, что эти знаки Зодиака хоть и склонны копить деньги, но им важно, чтобы работа имела смысл. Они часто работают "за идею" или в благотворительности, что может мешать финансовой стабильности. Самые лучшие профессии для Раков:

юрист;

педагог;

ветеринар.

Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Ранее мы рассказывали, в какую дату рождаются самые умные женщины.

Напомним, также мы писали, какой камень носить по вашему знаку Зодиака, чтобы всегда везло.