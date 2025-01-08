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Гороскоп на 8 января: Девам — саморазвитие, Рыбам — знакомства

8 января 2025 04:45
Ева Глоба - Редактор
Ева Глоба
Редактор
Гороскоп на сегодня, 8 января, 2025 для всех знаков Зодиака — прогноз астрологов
Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE
Ева Глоба - Редактор
Ева Глоба
Редактор

Сегодня, 8 января 2025 года. Луна находится в фазе роста, а управляет ею знак Тельца. Этот день обещает быть особенным для всех знаков Зодиака. Он будет способствовать стабильности и настойчивости в делах. Это идеальное время для финансовых операций и решения имущественных вопросов.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи каждому знаку Зодиака в эту среду, 8 января.

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Овен (21 марта — 20 апреля) 

Сегодня Овны почувствуют прилив энергии, и желание действовать. Воспользуйтесь этим для завершения важных дел. Однако звезды предостерегают, избегайте конфликтов, особенно на работе.

 

Гороскоп на 8 января для всех знаков Зодиака — Овен
Знак Зодиака Овен. Фото: freepik.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Тельцам Растущая Луна принесет удачу 8 января. Это благоприятный день для финансовых решений и инвестиций. Но обязательно уделите время семье и близким.

 

Гороскоп на 8 января для всех знаков Зодиака —Телец
Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Среда под влиянием Меркурия — ваш день. Близнецам легко будут удаваться умственные задачи и общение. Также астрологи советуют быть внимательными к новым знакомствам.

 

Гороскоп на 8 января для всех знаков Зодиака — Близнецы
Знак Зодиака Близнецы. Фото: freepik.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Для Раков 8 января будет благоприятным днем, чтобы проявить свои творческие способности и самовыразиться. Займитесь любимым делом или хобби. Избегайте перенапряжения и больше отдыхайте.

 

Гороскоп на 8 января для всех знаков Зодиака — Рак
Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Сегодня Львам стоит сосредоточиться на карьере и профессиональном развитии. Возможны заманчивые предложения. Но не забывайте о здоровье — найдите время для физической активности.

 

Гороскоп на 8 января для всех знаков Зодиака — Лев
Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Сегодня замечательный день для саморазвития и обучения. Вы будете испытывать потребность в новых знаниях и совершенствовании своих навыков. Займитесь самопознанием или планируйте поездки, которые принесут новый опыт. Также это хороший момент, чтобы расширить свои горизонты, посетить интересные мероприятия или курсы. Будьте открыты к новым идеям.

 

Гороскоп на 8 января для всех знаков Зодиака — Дева
Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Благоприятное время для финансовых операций и решения долговых вопросов. Астрологи советуют в эту среду, 8 января, быть осторожными с тратами. В отношениях возможны приятные сюрпризы.

 

Гороскоп на 8 января для всех знаков Зодиака — Весы
Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Обратите внимание на партнерские отношения. День подходит для переговоров и заключения сделок. В личной жизни возможны моменты гармонии и романтики.

 

Гороскоп на 8 января для всех знаков Зодиака — Скорпион
Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцам сегодня стоит заняться здоровьем и физической активностью. Благоприятный день для начала новых тренировок или диеты. На работе возможны позитивные перемены.

 

Гороскоп на 8 января для всех знаков Зодиака — Стрелец
Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Творческий подход поможет решить сложные задачи. Уделите время хобби или развлечениям. В отношениях с близкими будет царить гармония.

 

Гороскоп на 8 января для всех знаков Зодиака — Козерог
Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня стоит сосредоточиться на домашних делах и семейных вопросах. Возможны приятные встречи с родственниками. Избегайте перенапряжения на работе.

 

Гороскоп на 8 января для всех знаков Зодиака — Водолей
Знак Зодиака Водолей. Фото: freepik.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

День благоприятен для обучения и общения. Возможны новые знакомства, которые станут полезными в будущем. Будьте внимательны на дороге и во время путешествий.

 

Гороскоп на 8 января для всех знаков Зодиака — Рыбы
Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

Ранее мы писали, какие три знака Зодиака разбогатеют в 2025 году.

Напомним, мы рассказывали, какие знаки найдут новую работу в 2025 году.

Также предлагаем вам узнать, каким трем знакам Зодиака нужно быть особенно внимательными к своему здоровью в январе 2025 года.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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05:45 Пенсионеры могут потерять выплаты в 2025 году — перечень причин

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05:29 В Киеве в третий раз с ночи раздается тревога

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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