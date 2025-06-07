Гороскоп на сегодня, 7 июня 2025 года, для всех знаков Зодиака — прогноз астрологов

Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Сегодня, 7 июня, нас ждет непростой, но глубоко насыщенный день. Луна растет в знаке Скорпиона — эмоции будут бурлить, а настроения меняться. К тому же, это 12-е лунные сутки — день любви, интуиции и внутреннего очищения. Именно сейчас важно не поддаваться унынию и раздражительности, а найти момент тишины, чтобы услышать себя. Астрологи советуют знакам Зодиака не принимать серьезных решений и не ссориться. Вместо этого лучше прислушайтесь к интуиции и настройтесь на гармонию.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи каждому знаку Зодиака в эту субботу, 7 июня.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня вам захочется динамики, но бытовые дела удержат дома. Постарайтесь не раздражаться по пустякам — наведите порядок вокруг себя, и на душе станет легче. Астрологи советуют отложить глобальные решения на потом. Вечером возможен неожиданный звонок или встреча, что принесет приятные эмоции.

Знак Зодиака Овен. Фото: shutterstock.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Этот день может показаться Тельцам серым и рутинным, но именно он дает шанс на внутреннюю гармонию. Важно избегать конфликтов в семье. Занятия здоровьем или медитация дадут хороший результат. Вечером возможно теплое романтическое общение — откройте сердце любви.

Знак Зодиака Телец. Фото: shutterstock.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

День Близнецов начнется с легкого раздражения, но уже ближе к обеду ситуация стабилизируется. Астрологи рекомендуют сегодня воздержаться от резких слов — есть риск поссориться по пустякам. Зато вечером ждите неожиданные идеи или вдохновение для творчества.

Знак Зодиака Близнецы. Фото: shutterstock.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Ваша чувствительность сегодня обострится. Будьте осторожны в общении — даже невинные шутки могут ранить. Это хороший день для уединения или работы над собой. Вечером возможен возврат к старым чувствам — не игнорируйте эмоции.

Знак Зодиака Рак. Фото: shutterstock.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Львы сегодня будут на эмоциональных качелях, настроение будет меняться очень быстро. В эту субботу, 7 июня, вам захочется страсти и драйва, но реальность будет требовать спокойствия. День подходит для саморефлексии, а вечер может принести яркую романтику или даже неожиданное признание.

Знак Зодиака Лев. Фото: shutterstock.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Астрологи советуют начать утро с анализа своего сна, ведь он может оказаться вещим. День пройдет в режиме "домашних забот" — уборка, планирование, мелкие дела. Но не нагружайте себя лишним, а найдите время для себя. Вечер посвятите любимым делам.

Знак Зодиака Дева. Фото: shutterstock.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня вам будет сложно сохранять баланс — эмоции расшатывают внутреннее спокойствие. Избегайте шумных компаний, лучше посвятить день близким или провести время наедине со своими мыслями. Вечером возможен всплеск вдохновения, особенно у творческих Весов.

Знак Зодиака Весы. Фото: shutterstock.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это ваш день, но именно поэтому эмоции зашкаливают. Важно сдержать себя, особенно в отношениях: излишняя ревность или резкие слова могут испортить настроение. Сегодня полезно обратиться к себе — день идеален для медитаций или глубоких размышлений. Вечером возможна вспышка страсти.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: shutterstock.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Вам сегодня будет тесно в привычных рамках — захочется перемен. Но не спешите действовать. Астрологи предупреждают Стрельцов, сейчас не время для радикальных решений. Лучше проведите время на природе или в спокойной компании. Вечер может принести важные новости.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: shutterstock.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Эта суббота, 7 июня, может показаться медленной, а энергии — маловато. Но именно спокойствие сейчас в вашу пользу. Не пытайтесь все успеть — позвольте себе немного отдыха. Вечер прекрасно подойдет для теплого общения или фильма, который затронет душу.

Знак Зодиака Козерог. Фото: shutterstock.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня могут возникнуть трения в семье или с друзьями. Постарайтесь не поддаваться эмоциям — все временное. День благоприятен для уединения, анализа себя и своих целей. Вечером возможно прояснение давней ситуации или внутреннее облегчение.

Знак Зодиака Водолей. Фото: shutterstock.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Ваша интуиция сегодня на максимуме — вы легко считываете эмоции других. Но не забывайте о себе. День хорош для духовных практик, тихих прогулок и размышлений. Вечером возможен душевный разговор или романтическая неожиданность.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: shutterstock.com

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