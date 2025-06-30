Гороскоп на 30 июня 2025 — что сегодня ждет каждый знак Зодиака

Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Сегодня, 30 июня, начинается под влиянием растущей Луны в знаке Девы и шестых лунных суток — особых, чувствительных и энергетически насыщенных. Астрологи отмечают, что это время, когда интуиция может сказать больше, чем логика, а мысли — сами приходят к гармонии, если вы дадите себе пространство для тишины и размышлений. Понедельник будет способствовать научным занятиям, работе с цифрами и важными деталями, здоровым привычкам. Влияние Девы делает нас более внимательными, но и более критичными. Поэтому этот период потребует от знаков Зодиака выдержки, мудрости и внутреннего баланса.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи каждому знаку Зодиака в этот понедельник, 30 июня.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня у вас рабочий настрой, но ожидается немало рутинной работы. День подходит для наведения порядка — как дома, так и в голове. Вечер подарит легкое спокойствие и, возможно, идею, над которой давно стоит подумать.

Знак Зодиака Овен. Фото: shutterstock.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Этот день выдастся неспешным, но с нотками приятного вдохновения. Вас ждут хорошие новости, которые согреют душу. Хорошее время для сферы финансов и здоровых решений. Вечер — хороший момент для душевного разговора или неожиданного романтического жеста.

Знак Зодиака Телец. Фото: shutterstock.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Сегодня захочется спрятаться от суеты. А работа будет требовать внимания к деталям. Возможны споры по пустякам — не поддавайтесь на провокации. Шестые лунные сутки подарят интуитивные подсказки. Вечером — желательно отдохнуть в одиночестве или с книгой.

Знак Зодиака Близнецы. Фото: shutterstock.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Для вас понедельник, 30 июня, — праздник души: все складывается гармонично, интуиция на высоте. Сон с 29 на 30 июня может оказаться пророческим. А в течение дня возможны важные знаки или совпадения. Вечером ждите время гормонии или романтики.

Знак Зодиака Рак. Фото: shutterstock.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Сегодня Львы будут внимательными, энергичными и вдохновенными. Вы будете в центре событий, но от вас будут требовать четкости и пунктуальности. Вечер — время для радости и ярких чувств.

Знак Зодиака Лев. Фото: shutterstock.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Сегодня — ваш день. Луна усиливает ваши лучшие черты: внимательность, работоспособность, ответственность. Работа идет легко, но вы можете быть слишком строгими к себе или другим. Важно немного отпустить контроль. Вечером почувствуете потребность в гармонии.

Знак Зодиака Дева. Фото: shutterstock.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Понедельник, 30 июня, потребует от вас баланса, особенно между работой и эмоциями. Не игнорируйте сигналы тела — самое время позаботиться о здоровье. Вечером появится настроение на романтику или просмотр любимого фильма.

Знак Зодиака Весы. Фото: shutterstock.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня астрологи советуют Скорпионам быть сдержанными — возможны острые разговоры или ревность. Вам будет трудно приглушить эмоции, но это необходимо. Используйте день для глубокого анализа ситуаций и себя. Вечер лучше посвятить отдыху.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: shutterstock.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Вы сегодня больше мечтаете, чем работаете. Работа дается труднее, чем обычно, не хватает сосредоточенности. Но это не минус — наоборот, вы сможете увидеть идеи, которые другие пропустят. Вечером возможны неожиданные впечатления или приятная встреча.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: shutterstock.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Ваш понедельник — образец продуктивности. Вы справитесь со всем, что запланировали, и получите за это заслуженную похвалу. Но важно не слишком зацикливаться на деталях. Сегодня хорошо удается бумажная, аналитическая, бухгалтерская работа. Вечером захочется покоя — позвольте себе расслабиться.

Знак Зодиака Козерог. Фото: shutterstock.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Водолеи будут бодрыми и энергичными. Интуиция работает, как никогда, и даже в обычных словах вы ловите что-то более глубокое. Работа может немного раздражать, особенно из-за медленного темпа. Но вы сможете справиться с этим. Вечером стоит окунуться в творчество или побыть с теми, кто понимает с полуслова.

Знак Зодиака Водолей. Фото: shutterstock.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

30 июня — день, когда вам стоит больше прислушиваться к себе. Душа стремится к тишине и красоте, а не суете. Рабочие дела могут требовать усилий, но внутренний мир будет значительно интереснее. Возможны странные сны или пророческие мысли. Вечер лучше всего провести в атмосфере романтики и нежности.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: shutterstock.com

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