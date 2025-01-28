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Гороскоп на 28 января: Львам — успех, Скорпионам — добрые новости

28 января 2025 04:45
Ева Глоба - Редактор
Ева Глоба
Редактор
Гороскоп на сегодня, 28 января 2025, для всех знаков Зодиака — прогноз астрологов
Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE
Ева Глоба - Редактор
Ева Глоба
Редактор

Этот вторник, 28 января 2025 года, под влиянием Луны в Козероге, подарит знакам Зодиака день наполненный возможностями для решения важных задач, планирования, профессионального роста. Астрологи советуют сегодня использовать энергию для укрепления позиций на работе, финансового успеха и развития личных проектов. Однако стоит избегать чрезмерного стресса и перенапряжения.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи каждому знаку Зодиака в этот вторник, 28 января.

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Овен (21 марта — 20 апреля) 

Сегодня Овны почувствуют вдохновение для новых свершений. Работа принесет удовольствие, однако стоит сосредоточиться на деталях. Вечер обещает атмосферу спокойствия. Возможны интересные встречи с друзьями, которые подарят положительные эмоции.

 

Гороскоп на 28 января для всех знаков Зодиака — Овен
Знак Зодиака Овен. Фото: freepik.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Тельцам этот вторник поможет решить финансовые вопросы. Возможно поступление денег, которые помогут снять материальные проблемы. Вечером проведите время с семьей. Возможно кто-то из близких людей давно ждет встречи с вами или хотя бы звонка, чтобы узнать, как вы.

 

Гороскоп на 28 января для всех знаков Зодиака — Телец
Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Близнецам этот день обещает быть насыщенным на различные события. Вы сможете наладить отношения с коллегами и найти новых партнеров или единомышленников. Вечером вам понадобится время для релакса: хорошая книга или любимый сериал создадут нужную атмосферу.

 

Гороскоп на 28 января для всех знаков Зодиака — Близнецы
Знак Зодиака Близнецы. Фото: freepik.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Сегодня ваши усилия на работе будут оценены по достоинству. Используйте этот день для достижения финансовой стабильности. Возможно стоит тщательнее спланировать бюджет и расходы на следующий месяц. Вечером стоит посетить культурное мероприятие или просто провести время с близкими людьми.

 

Гороскоп на 28 января для всех знаков Зодиака — Рак
Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 июля — 21 августа)

На Львов сегодня ждет успех в профессиональных делах. Удача будет сопутствовать вам во всем, за что бы вы ни брались. Астрологи советуют не бояться брать на себя ответственность. Вечером вас ждет приятная неожиданность или романтическая встреча.

 

Гороскоп на 28 января для всех знаков Зодиака — Лев
Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Вторник станет днем для реализации творческих идей. Луна в Козероге поможет сосредоточиться на важных задачах и решить вопросы, которые уже давно не давали покоя. Вечером уделите внимание своему здоровью: медитация или легкая физическая активность принесут пользу.

 

Гороскоп на 28 января для всех знаков Зодиака — Дева
Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это замечательный день для работы в команде. Вы сможете найти общий язык с коллегами и поразить руководство своими идеями. Астрологи советуют сегодня действовать решительно. Вечером обязательно уделите время самым родным. Даже короткий разговор может зажечь в вашем сердце огонек любви и надежды на лучшее.

 

Гороскоп на 28 января для всех знаков Зодиака — Весы
Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Используйте день для решения старых дел и анализа своих достижений. Возможно, вас ждут приятные новости от дальних родственников или хороших знакомых. Вечером наслаждайтесь спокойной домашней атмосферой. Позвольте себе расслабиться и выдохнуть.

 

Гороскоп на 28 января для всех знаков Зодиака — Скорпион
Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Этот день принесет Стрельцам успех в финансовой сфере. Ваши решения будут удачными, однако если вы не будете спешить и будете действовать обдуманно. Вечер станет хорошей возможностью для романтического ужина или встречи с друзьями.

 

Гороскоп на 28 января для всех знаков Зодиака — Стрелец
Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Ваш профессионализм сегодня будет поражать окружающих. Это день для реализации смелых идей и проектов. Вечером найдите время для себя: прогулка или любимое хобби помогут восстановить силы.

 

Гороскоп на 28 января для всех знаков Зодиака — Козерог
Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Вторник подарит вам новые знакомства, которые могут стать полезными в будущем. В работе избегайте конфликтов и проявляйте терпимость. Вечером стоит уделить время самообразованию или творчеству.

 

Гороскоп на 28 января для всех знаков Зодиака — Водолей
Знак Зодиака Водолей. Фото: freepik.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Этот день будет благоприятен для реализации важных проектов и амбициозных целей. Ваши расходы могут возрасти, но дополнительные источники дохода помогут справиться с финансовыми вопросами. Вечером ждите много искренних моментов: ваш любимый человек с радостью выслушает вас и подарит душевное тепло.

 

Гороскоп на 28 января для всех знаков Зодиака — Рыбы
Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

Ранее мы рассказывали, каким знакам Зодиака невероятно повезет в конце января.

Также мы писали, какому знаку Зодиака сделают заманчивое предложение до конца первого месяца 2025 года.

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03:34 "Азов" ищет боевых медиков — какие зарплата и условия

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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