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Гороскоп на 28 ноября: Близнецам — знакомства, Рыбам — работа

28 ноября 2024 06:50
Светлана Конюшенко - Редактор
Гороскоп на сегодня, 28 ноября, 2024 года для всех знаков Зодиака — прогноз астрологов
Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE
Светлана Конюшенко - Редактор

Сегодня, 28 ноября — 27 лунный день. Луна находится под влиянием знака Скорпион, который наделяет знаки Зодиака высоким уровнем самокритичности и позволяет принимать самые ответственные решения. Лучше всего потратить этот день на решение старых проблем. 

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи каждому знаку Зодиака в этот четверг, 28 ноября.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Овнам сегодня следует избегать конфликтов на работе и сосредоточиться на завершении важных дел. Избегайте импульсивных расходов и старайтесь проанализировать свой бюджет. Эмоциональное напряжение может мешать, поэтому уделите время расслаблению. Подумайте, что поможет вам восстановить силы.

 

Гороскоп на 28 ноября для всех знаков Зодиака — Овен
Знак Зодиака Овен. Фото: freepik.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Ваш день будет насыщенным и потребует концентрации. Возможны неожиданные задачи от руководства или семьи. Тельцам следует прислушиваться к интуиции, она поможет избежать ошибок. Полезно провести вечер в спокойной среде.

 

Гороскоп на 28 ноября для всех знаков Зодиака — Телец
Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Время обновления планов и целей. Вас могут ожидать интересные знакомства или полезная информация. Однако не торопитесь делиться своими идеями — не все вокруг честны. Гороскоп на 28 ноября советует Близнецам заняться делами, требующими внимания к деталям.

 

Гороскоп на 28 ноября для всех знаков Зодиака — Близнецы
Знак Зодиака Близнецы. Фото: freepik.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Этот день будет благоприятен для работы над собой. Именно сегодня Ракам следует обдумать свои шаги в карьере или личной жизни. Энергия убывающей Луны подталкивает к переменам. Вам следует избегать переутомления, особенно от умственной работы. Но физическая активность будет полезна.

 

Гороскоп на 28 ноября для всех знаков Зодиака — Рак
Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Сегодня Львам следует сосредоточиться на семейных делах или вопросах недвижимости. Энергия дня поможет найти новые решения для сложных задач. Тем не менее астрологи советуют избегать любого эмоционального напряжения в общении с близкими.

 

Гороскоп на 28 ноября для всех знаков Зодиака — Лев
Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Ваш аналитический подход поможет избежать недоразумений. Это хорошее время для решения финансовых вопросов. Постарайтесь не зацикливаться по мелочам, ведь это может навредить вашему психоэмоциональному состоянию. Вечером проведите время с книгой или займитесь творчеством.

 

Гороскоп на 28 ноября для всех знаков Зодиака — Дева
Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

В работе сегодня вас ждут незначительные трудности, которые легко преодолеть. Займитесь делами, которые долго откладывали. Также 28 ноября может принести гармонию в отношениях, если вы готовы слушать партнера. Полезно сделать уборку дома.

 

Гороскоп на 28 ноября для всех знаков Зодиака — Весы
Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Ваша энергия сегодня особенно сильна. Используйте ее для завершения сложных задач или разрешения конфликтов. Не бойтесь принимать ответственность за свои решения. Гороскоп на 28 ноября советует Скорпионам провести вечер в одиночестве, чтобы восстановить свои силы.

 

Гороскоп на 28 ноября для всех знаков Зодиака — Скорпион
Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Вам предстоит день активного общения и новых возможностей. Астрологи советуют Стрельцам не бояться участвовать в важных обсуждениях. А вот с расходами нужно быть осторожнее. Позитивный настрой поможет завоевать внимание кого угодно.

 

Гороскоп на 28 ноября для всех знаков Зодиака — Стрелец
Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

День способствует концентрации и упорному труду. Ваши усилия принесут заметные результаты. Не следует обращать внимание на мелкие препятствия. Полезно запланировать время для отдыха с близкими.

 

Гороскоп на 28 ноября для всех знаков Зодиака — Козерог
Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Этот день подходит для творческих проектов или для развития новых навыков. Вы можете найти неожиданное решение старой проблеме. Звезды отмечают, важно оставаться открытыми к новым идеям. Вечер проведите в кругу друзей.

 

Гороскоп на 28 ноября для всех знаков Зодиака — Водолей
Знак Зодиака Водолей. Фото: freepik.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня вам нужно уделить больше внимания рабочим вопросам. Они будут нуждаться в точности и ответственном подходе. Избегайте поспешных решений, особенно в отношении финансов. Вечер лучше провести в уютной домашней атмосфере. Расслабьтесь и посмотрите киноновинку или любимый фильм, чтобы восстановить силы.

 

Гороскоп на 28 ноября для всех знаков Зодиака — Рыбы
Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

Ранее мы рассказывали, какие три знака Зодиака переедут в 2025 году на новое место.

Напомним, мы писали, какие три знака Зодиака достигнут финансового успеха еще до 2025 года.

Также предлагаем узнать, каким знакам Зодиака Зеленая Деревянная Змея подарит в 2025 году крепкое здоровье.

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