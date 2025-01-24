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Гороскоп на 24 января: Раку — душевные беседы, Льву — подъем сил

24 января 2025 04:45
Ева Глоба - Редактор
Ева Глоба
Редактор
Гороскоп на сегодня, 24 января 2025, для всех знаков Зодиака — прогноз астрологов
Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE
Ева Глоба - Редактор
Ева Глоба
Редактор

Сегодня, 24 января 2025 года, Луна находится в знаке Стрельца, что придает этому дню особую энергию оптимизма и жажду приключений. В эту пятницу знаки Зодиака могут с легкостью завершить рабочие задачи, подготовиться к выходным и подарить себе немного радости и незабываемых моментов.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи каждому знаку Зодиака в эту пятницу, 24 января.

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Овен (21 марта — 20 апреля) 

День обещает Овнам быть насыщенным и продуктивным. Смело беритесь за сложные задачи — сегодня у вас все получится. Вечер идеально подходит для встреч с друзьями или короткой поездки, которая подарит новые впечатления.

 

Гороскоп на 24 января для всех знаков Зодиака — Овен
Знак Зодиака Овен. Фото: freepik.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Тельцам сегодня стоит сфокусироваться на финансовых вопросах. Звезды предсказывают шанс найти выгодное решение или получить неожиданное вознаграждение. В общении следует проявлять внимательность. Вечер пройдет в уютной домашней атмосфере.

 

Гороскоп на 24 января для всех знаков Зодиака — Телец
Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Все запланированные сегодня переговоры, обсуждение идей, встречи пройдут успешно. Астрологи прогнозируют также Близнецам новые знакомства, которые принесут пользу в будущем. Вечер проведите с близкими людьми, которые подарят вам радость и вдохновение.

 

Гороскоп на 24 января для всех знаков Зодиака — Близнецы
Знак Зодиака Близнецы. Фото: freepik.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Ракам сегодня стоит сосредоточиться на решении домашних дел или планировании будущих покупок. Ваша интуиция поможет сделать правильный выбор. Вечер подарит душевные разговоры и незабываемое время с родными людьми.

 

Гороскоп на 24 января для всех знаков Зодиака — Рак
Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Сегодня вы почувствуете подъем сил, и желание быть в центре событий. Используйте эту энергию для достижения важных целей. На вечер запланируйте прогулку или романтический ужин, чтобы расслабиться и хоть на мгновение забыть о заботах.

 

Гороскоп на 24 января для всех знаков Зодиака — Лев
Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Пятница подарит Девам возможность завершить все неотложные дела. Звезды советуют быть открытыми к советам — они могут стать ключом к успеху. Чтобы восстановить силы, проведите время за любимым делом.

 

Гороскоп на 24 января для всех знаков Зодиака — Дева
Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Этот день, 24 января, подходит для творческих дел и решения личных вопросов. Сегодня вы будете излучать особую ауру, которая будет привлекать внимание окружающих. Чтобы завершить эту неделю на позитивной ноте, посетите культурное мероприятие или проведите вечер в компании единомышленников.

 

Гороскоп на 24 января для всех знаков Зодиака — Весы
Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня Скорпионам стоит сосредоточиться на карьере и профессиональном росте. Вселенная подарит вам уникальный шанс найти новые возможности для развития. Вечером проведите время с близкими людьми, наслаждаясь приятными моментами.

 

Гороскоп на 24 января для всех знаков Зодиака — Скорпион
Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Энергия Луны подарит в этот день Стрельцам смелость и уверенность. Займитесь тем, что давно откладывали на потом. А вечером позвольте себе повеселиться в компании друзей или близких людей.

 

Гороскоп на 24 января для всех знаков Зодиака — Стрелец
Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Пятница благоприятна для финансовых операций и решения важных дел. Астрологи советуют Козерогам прислушаться к своей интуиции. Она поможет решить сложные задачи. Уделите время хобби — это именно то, что вас расслабит и заставит улыбаться. 

 

Гороскоп на 24 января для всех знаков Зодиака — Козерог
Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня звезды способствуют командной работе и новым знакомствам. Ваши идеи могут найти поддержку среди коллег. Не бойтесь высказывать свои мысли. Вечер будет идеальным временем для экспериментов — попробуйте что-то новое.

 

Гороскоп на 24 января для всех знаков Зодиака — Водолей
Знак Зодиака Водолей. Фото: freepik.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

День настраивает на творчество и глубокие размышления. Используйте это время для разработки новых планов. Романтическая встреча вечером или спокойная прогулка подарят вдохновение.

 

Гороскоп на 24 января для всех знаков Зодиака — Рыбы
Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

Ранее мы рассказывали, какие знаки Зодиака получат безумные доходы до конца января.

Напомним, также мы писали, кому из знаков Зодиака сделают очень интересное предложение до конца первого месяца 2025 года.

гороскоп прогнозы Астрология советы знаки Зодиака 24 января

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11:23 Магнитосфера будет возбужденной — прогноз магнитных бурь

11:09 Помощь в 5,4 тыс. грн — какие условия программы "Прихисток"

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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