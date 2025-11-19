Гороскоп на 19 ноября 2025 по картам Таро — прогноз для всех знаков Зодиака

Гадание на картах Таро. Фото: 123rf.com

Сегодня, 19 ноября, карты Таро работают как фонарь в темном коридоре: освещают неочевидные решения, предупреждают об ошибках и открывают путь к нужным людям и событиям. Некоторые знаки Зодиака в эту среду получат шанс закрыть дела, которые не давали покоя, а других ждут глубокие внутренние трансформации, способные изменить взгляд на отношения, работу или собственные желания.

Новини.LIVE со ссылкой на YourTango рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на среду, 19 ноября 2025 года.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Шестерка Мечей"

Сегодня откроется шанс для важного изменения в финансовой сфере или личной жизни. Откажитесь от лишних привязанностей — среда дает шанс разорвать застарелые зависимости.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Император" (перевернутая)

День может испытать вашу выдержку и спокойствие. Не позволяйте никому давить на ваши слабые места — именно контроль реакций станет вашим главным щитом.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Семерка Кубков" (перевернутая)

19 ноября подталкивает вас к ясности в отношениях и делах. Сегодня вы точно почувствуете, кому стоит помочь и где ваши усилия принесут настоящую пользу.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Семерка Жезлов" (перевернутая)

Карта дня напоминает: не стоит отдавать больше, чем вы готовы. Следите за границами — чрезмерное участие в чужих проблемах истощит.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Семерка Мечей" (перевернутая)

Сегодня хорошо сосредоточиться на доме и собственных потребностях. Честность с собой поможет избавиться от желания доказывать что-то другим и вернет энергию внутрь.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Двойка Кубков" (перевернутая)

День благоприятен для откровенных разговоров. Карта дня советует поднять тему, которую давно боялись озвучить — именно сегодня слово будет иметь силу.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Двойка Пентаклей"

В среду стоит пересмотреть свой ритм и нагрузку. Уберите лишнее — баланс вернется, когда откажетесь от ненужной многозадачности.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Двойка Мечей" (перевернутая)

Если вы медлите, решение могут принять за вас. Таро отмечают, именно сегодня важно вмешаться и не допустить, чтобы ситуация пошла не тем путем.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Сила" (перевернутая)

Не игнорируйте внутренние сигналы — они предупреждают о слабом месте. День подсказывает пересмотреть доверие и избежать крайностей в действиях.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Влюбленные" (перевернутая)

19 ноября откроет несогласованность между желанием и реальностью. Будьте внимательны: впереди изменения в социальном кругу или важных отношениях.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Рыцарь Мечей"

Сегодня появится смелость говорить прямо — используйте ее мудро. "Рыцарь Мечей" призывает избегать резкости, но не сдерживайте правду, если она необходима для дела.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Королева Мечей"

В эту среду вам стоит вести себя более решительно и менее предсказуемо. Небольшая твердость в поведении поможет поставить нужные границы.

