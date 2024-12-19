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Гороскоп на 19 декабря: Девам — стресс, Скорпионам — ссоры

19 декабря 2024 04:45
Ева Глоба - Редактор
Ева Глоба
Редактор
Гороскоп на сегодня, 19 декабря, 2024 года для всех знаков Зодиака — прогноз астрологов
Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE
Ева Глоба - Редактор
Ева Глоба
Редактор

Сегодня, 19 декабря — 19-20 лунный день. Луна находится в знаке Льва, который повышает склонность к авантюрам и необдуманному риску. Этот период будет влиять на эмоциональное состояние и поведение всех знаков Зодиака. Астрологи советуют в этот день избегать людных мест, воздерживаться от важных финансовых операций и заключения серьезных договоров. Лучше сосредоточиться на внутреннем развитии.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи каждому знаку Зодиака в этот четверг, 19 декабря.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня Овнам следует быть особенно осторожными в общении с окружающими людьми. Избегайте конфликтов и не поддавайтесь на провокации. Посвятите время саморазвитию и анализу собственных действий.

 

Гороскоп на 19 декабря для всех знаков Зодиака — Овен
Знак Зодиака Овен. Фото: freepik.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

День благоприятен для творческой деятельности и самовыражения. Однако Тельцам следует избегать чрезмерной самоуверенности и следовать советам близких. Финансовые решения лучше отложить на другое время.

 

Гороскоп на 19 декабря для всех знаков Зодиака — Телец
Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Звезды сегодня прогнозируют Близнецам эмоциональные качели. Следует сосредоточиться на внутреннем покое и избегать участия в авантюрах. Общение с семьей поможет обрести гармонию.

 

Гороскоп на 19 декабря для всех знаков Зодиака — Близнецы
Знак Зодиака Близнецы. Фото: freepik.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Ракам сегодня следует уделить внимание здоровью и отдыху. Избегайте публичных выступлений и важных встреч. День подходит для анализа прошедших событий и планирования будущего.

 

Гороскоп на 19 декабря для всех знаков Зодиака — Рак
Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Луна в вашем знаке усиливает эмоциональность. Потому астрологи советуют контролировать свои слова и действия. Важно избегать импульсивных поступков и принятия важных решений.

 

Гороскоп на 19 декабря для всех знаков Зодиака — Лев
Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Гороскоп на 19 декабря прогнозирует Девам довольно непростой день, который может принести стресс. Следует избегать критики как в свой адрес, так и в адрес других. Сосредоточьтесь на внутреннем покое и гармонии. Финансовые вопросы лучше отложить на другой день.

 

Гороскоп на 19 декабря для всех знаков Зодиака — Дева
Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Этот четверг может принести непредсказуемые события и странные ситуации. Сохраняйте спокойствие и не принимайте поспешных решений. Близкие поддержат и помогут снять накопившееся за день напряжение.

 

Гороскоп на 19 декабря для всех знаков Зодиака — Весы
Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня следует избегать рискованных действий и авантюр. Есть риск серьезных конфликтов и споров как на работе, так и дома с близкими. Посвятите время самоанализу и духовному развитию.

 

Гороскоп на 19 декабря для всех знаков Зодиака — Скорпион
Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

День подходит для самопознания и медитации. Астрологи советуют избегать участия в массовых мероприятиях и посвятить время семье. Финансовые решения лучше отложить.

 

Гороскоп на 19 декабря для всех знаков Зодиака — Стрелец
Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

У Козерогов сегодня эмоции будут на грани. Чтобы не допустить срывов и жестких конфликтов, следует сосредоточиться на внутреннем покое. Уделите внимание здоровью и отдыху.

 

Гороскоп на 19 декабря для всех знаков Зодиака — Козерог
Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

День может быть напряженным. Избегайте участия в авантюрах и рискованных делах. Реализацию проектов и идей лучше отложить. Общение с близкими поможет обрести гармонию.

 

Гороскоп на 19 декабря для всех знаков Зодиака — Водолей
Знак Зодиака Водолей. Фото: freepik.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня вы почувствуете обострение интуиции, которое поможет принимать правильные решения. Избегайте любых авантюр или необдуманных действий, особенно по финансовым делам. День идеально подходит для творчества, медитации. Проведите время в спокойной атмосфере, чтобы восстановить эмоциональное равновесие.

 

Гороскоп на 19 декабря для всех знаков Зодиака — Рыбы
Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

Ранее мы рассказывали, какие знаки Зодиака начнут с чистого листа в 2025 году.

Напомним, мы писали, каким знакам Зодиака удастся побороть все страхи в 2025 году.

Также предлагаем узнать, какие три знака Зодиака получат подарок мечты на Новый 2025 год.

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05:05 На востоке снег, на западе туман — прогноз погоды на сегодня

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