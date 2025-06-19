Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
Евровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивРецепты АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМетеоМирХроникиТехнологииТЦК та СПВоенныйВойна 2024ДеньгиНаукаСветИндустрииРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивСпортВоенная экономикаWowВСУНедвижимостьФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоНовости дняЭкономистКурсЛайфхакиЕдаПроисшествияРынок трудаЭкономикаУкраинаКомбатДемобилизацияФинансыИнвестицииSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняАвтоТЦКВалютаПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноМедцентрПолитикаЛьвовLifeДомКиноМодаРецептыТуризмПраздникиПсихологияАрмия

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Инвестиции
Индустрии
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Промо
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Праздники Гороскоп на 19 июня: Тельцам — срочные дела, Девам — перемены

Гороскоп на 19 июня: Тельцам — срочные дела, Девам — перемены

Ua en ru
Дата публикации 19 июня 2025 05:45
Гороскоп на 19 июня 2025 — что сегодня ждет каждый знак Зодиака
Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE
Ключові моменти Овен (21 марта — 20 апреля) Телец (21 апреля — 21 мая) Близнецы (22 мая — 21 июня) Рак(22 июня — 22 июля) Лев(23 июля — 21 августа) Дева(22 августа — 23 сентября) Весы(23 сентября — 22 октября) Скорпион (23 октября — 21 ноября) Стрелец(22 ноября — 21 декабря) Козерог(22 декабря — 19 января) Водолей(20 января — 18 февраля) Рыбы(19 февраля — 20 марта)

Сегодня, 19 июня, на небе царит убывающая Луна в знаке Овна, а это означает повышенную эмоциональность, пылкость и решительность. В сочетании с 24-ми лунными сутками, день обещает быть мощным по энергетике, но в то же время непростым в общении. Астрологи предупреждают знаки Зодиака, стоит избегать конфликтов, сдерживать импульсивные решения. В то же время именно в это время можно избавиться от лишнего, завершить давние дела. Это идеальное время, чтобы проявить силу духа и силу воли, но не стоит перегружать себя физически.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи каждому знаку Зодиака в этот четверг, 19 июня.

Реклама
Читайте также:

Выберите знак Зодиака, чтобы прочитать астрологический прогноз на четверг, 19 июня:

Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня вы как заряженная батарейка. Все горит в руках, и вы готовы менять мир. Но эмоций будет через край, поэтому остерегайтесь резких слов и необдуманных поступков. День замечательный для спорта, решения давних проблем или запуска новых идей. Вечером возможен взрыв вдохновения или жаркий разговор с кем-то особенным.

 

Гороскоп на 19 июня для всех знаков Зодиака — Овен
Знак Зодиака Овен. Фото: shutterstock.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Этот день может принести Тельцам срочные дела на работе или неожиданные вызовы, требующие выдержки. Астрологи советуют избегать споров и отложить серьезные покупки. Вечером сделайте себе вкусный ужин, позвольте себе немного покоя и тишины, вы это заслужили.

 

Гороскоп на 19 июня для всех знаков Зодиака — Телец
Знак Зодиака Телец. Фото: shutterstock.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

День обещает быть динамичным и насыщенным на новости. Возможна важная информация или сообщение, которое изменит ваши планы. На работе — похвала или приятная встреча. Вечером не сидите дома — звезды намекают на романтику или даже новое увлечение.

 

Гороскоп на 19 июня для всех знаков Зодиака — Близнецы
Знак Зодиака Близнецы. Фото: shutterstock.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Сегодня Ракам лучше не бросаться в бой, даже если очень хочется. Есть риск конфликтов, особенно на работе. Воздержитесь от эмоций. Вместо этого займитесь здоровьем, телом, прогулкой или йогой. Вечером почувствуете прилив сил.

 

Гороскоп на 19 июня для всех знаков Зодиака — Рак
Знак Зодиака Рак. Фото: shutterstock.com

Лев (23 июля — 21 августа)

У вас впереди очень активный четверг, 19 июня. Дел будет много, но энергии хватит на все. Вас могут вызвать "на ковер" или поручить что-то важное — не паникуйте, вы справитесь. Вечер замечательный для флирта, страсти и смелых инициатив в любви.

 

Гороскоп на 19 июня для всех знаков Зодиака — Лев
Знак Зодиака Лев. Фото: shutterstock.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Этот летний день несет вам перемены, но не обязательно масштабные. Сосредоточьтесь на деталях — именно в них скрываются подсказки от судьбы. Избегайте споров с близкими, особенно во второй половине дня. Вечер — время для внутренней перезагрузки и приятной книги или сериала.

 

Гороскоп на 19 июня для всех знаков Зодиака — Дева
Знак Зодиака Дева. Фото: shutterstock.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Пришло время завершить дела, которые давно висят. Сегодня звезды дают вам энергию, чтобы сдвинуть с мертвой точки даже самое трудное. Возможна поддержка от коллег или внезапная идея. Вечером возможны приятные новости или встреча с человеком, который согреет сердце.

 

Гороскоп на 19 июня для всех знаков Зодиака — Весы
Знак Зодиака Весы. Фото: shutterstock.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Ваш эмоциональный градус сегодня может зашкаливать — следите за словами. Возможна напряженная атмосфера дома или на работе. Но в то же время — это отличный день для физической нагрузки или энергетической разрядки. Вечером возможен глубокий, душевный и откровенный разговор.

 

Гороскоп на 19 июня для всех знаков Зодиака — Скорпион
Знак Зодиака Скорпион. Фото: shutterstock.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Этот четверг, 19 июня, для Стрельцов — арена, где можно показать себя с лучшей стороны. Энергии хоть отбавляй. Отличное время для презентаций, публичных выступлений, собеседований, деловых переговоров. Однако, избегайте спешки. Вечером вас будет ждать романтическая искра или интересное знакомство.

 

Гороскоп на 19 июня для всех знаков Зодиака — Стрелец
Знак Зодиака Стрелец. Фото: shutterstock.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня стоит быть осторожными с нагрузкой — физической и эмоциональной. Если почувствуете усталость, сделайте паузу. Это хороший день для планирования, но не для рывков. Вечером — время для себя, уединения, восстановления ресурса. Побалуйте себя вкусненьким.

 

Гороскоп на 19 июня для всех знаков Зодиака — Козерог
Знак Зодиака Козерог. Фото: shutterstock.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня вам может быть сложно сосредоточиться — столько идей и желания делать все сразу. Важно определить приоритеты. Возможна хорошая новость или неожиданный толчок в карьере. Вечер — время для друзей, хорошей музыки и легкой, приятной атмосферы.

 

Гороскоп на 19 июня для всех знаков Зодиака — Водолей
Знак Зодиака Водолей. Фото: shutterstock.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Этот день вас немного собьет с толку — эмоции будут переплетаться с физической усталостью. Возможна раздражительность или апатия. Но все можно изменить — стоит лишь переключиться на что-то приятное. Вечером — время для творчества, вдохновения и, возможно, вспышки страсти.

 

Гороскоп на 19 июня для всех знаков Зодиака — Рыбы
Знак Зодиака Рыбы. Фото: shutterstock.com

Ранее мы писали, каким знакам Зодиака ждать невероятной удачи в День летнего солнцестояния.

Напомним, мы рассказывали, кто из знаков Зодиака добьется успеха до 22 июня.

Также делимся с вами, каким знакам Зодиака следует экономить деньги до конца июня.

гороскоп прогнозы Астрология советы знаки Зодиака 19 июня
Ева Глоба - Редактор
Автор:
Ева Глоба
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации