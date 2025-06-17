Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
Евровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивРецепты АрхивМодаШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМетеоМирХроникиТехнологииТЦК та СПВоенныйВойна 2024ДеньгиНаукаСветИндустрииРезервКиноСегодняШтабОгоДомАктуальноМобилизацияЭксклюзивСпортВоенная экономикаWowВСУНедвижимостьФинансистЖивотныеСадАрмияSuperВойнаОбществоНовости дняЭкономистКурсЛайфхакиЕдаПроисшествияТуризмРынок трудаЭкономикаУкраинаКомбатДемобилизацияФинансыИнвестицииSmartЭкономика 2024ПсихологияЕвровидениеКухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноПраздникиМедцентрПолитикаЛьвовРецепты

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Праздники Гороскоп на 17 июня: Ракам — интуиция, Рыбам — душевная беседа

Гороскоп на 17 июня: Ракам — интуиция, Рыбам — душевная беседа

Ua en ru
Дата публикации 17 июня 2025 05:45
Гороскоп на 17 июня 2025 — что сегодня ждет каждый знак Зодиака
Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE
Ключові моменти Овен (21 марта — 20 апреля) Телец (21 апреля — 21 мая) Близнецы (22 мая — 21 июня) Рак(22 июня — 22 июля) Лев(23 июля — 21 августа) Дева(22 августа — 23 сентября) Весы(23 сентября — 22 октября) Скорпион (23 октября — 21 ноября) Стрелец(22 ноября — 21 декабря) Козерог(22 декабря — 19 января) Водолей(20 января - 18 февраля) Рыбы(19 февраля — 20 марта)

Сегодня, 17 июня, астрологи советуют всем знакам Зодиака прислушаться к внутреннему голосу: убывающая Луна в знаке Рыб открывает путь к тонкому миру, а также обостряет интуицию. Это время мечтателей, художников и тех, кто ищет вдохновения в глубинах души. А 22-е лунные сутки пробуждают мудрость, идеально подходит для самообразования, передачи знаний и искренних разговоров. Не стоит нагружать себя сверх меры — день требует нежности к себе и другим.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи каждому знаку Зодиака в этот вторник, 17 июня.

Реклама
Читайте также:

Выберите знак Зодиака, чтобы прочитать астрологический прогноз на вторник, 17 июня:

Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня Овны будут собранными и сосредоточенными. День благоприятен для аналитической работы, обработки документов, планирования. Избегайте прямолинейности — мягкость поможет вам больше. Вечером хорошо подойдет релакс с музыкой или старым любимым фильмом.

 

Гороскоп на 17 червня для всіх знаків Зодіаку — Овен
Знак Зодиака Овен. Фото: shutterstock.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Тельцам 17 июня стоит сосредоточиться на делах, требующих выдержки. Ваше спокойствие сегодня — ключ к урегулированию чужих эмоций. На работе возможно одобрение от руководства. Вечером захочется побыть наедине или провести время с самыми близкими — романтика вполне уместна.

 

Гороскоп на 17 червня для всіх знаків Зодіаку — Телець
Знак Зодиака Телец. Фото: shutterstock.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Этот день принесет Близнецам много общения, но не все будет легким. Вероятны споры, поэтому выбирайте слова осторожно. Луна в Рыбах делает вас уязвимыми — отдых после работы просто необходим. Вечер прекрасно подойдет для чтения или духовных практик.

 

Гороскоп на 17 червня для всіх знаків Зодіаку — Близнюки
Знак Зодиака Близнецы. Фото: shutterstock.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Для Раков вторник, 17 июня — это эмоционально насыщенный день. Сегодня интуиция подскажет, кому можно доверять, а кого — лучше избегать. Работа потребует сосредоточенности, но вы получите удовольствие от спокойного темпа. Вечером возможно романтическое знакомство или теплая встреча со старым другом.

 

Гороскоп на 17 червня для всіх знаків Зодіаку — Рак
Знак Зодиака Рак. Фото: shutterstock.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Сегодня Львам лучше снизить активность. День не для борьбы, а для анализа. В работе возможны задержки, но не стоит давить — все решится естественным путем. Вечер принесет нежность, желание говорить о чувствах. Позвольте себе быть слабее — это тоже сила.

 

Гороскоп на 17 червня для всіх знаків Зодіаку — Лев
Знак Зодиака Лев. Фото: shutterstock.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

У Дев вторник будет плодотворным, но с ноткой мечтательности. Вы сегодня сможете объединить логику и вдохновение — идеальный день для креативной работы. Вечером полезно прогуляться, посмотреть фильм, который затронет душу.

 

Гороскоп на 17 червня для всіх знаків Зодіаку — Діва
Знак Зодиака Дева. Фото: shutterstock.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня Весам важно соблюдать баланс: не забывайте о своих потребностях, помогая другим. День хорош для наставничества, обучения или консультаций. Избегайте конфликтов в коллективе — лучше молчать, чем спорить. Вечером — музыка, ванна, ароматические свечи.

 

Гороскоп на 17 червня для всіх знаків Зодіаку — Терези
Знак Зодиака Весы. Фото: shutterstock.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Скорпионам этот день откроет новые глубины — как в работе, так и в отношениях. Вы можете услышать что-то, что изменит ваше отношение к кому-то из коллег или друзей. Будьте открыты к интуиции. Вечером возможно влечение к искусству, страсти или даже мистическим опытам.

 

Гороскоп на 17 червня для всіх знаків Зодіаку — Скорпіон
Знак Зодиака Скорпион. Фото: shutterstock.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Для Стрельцов вторник, 17 июня, обещает размышления о смысле жизни. На работе — стабильно, без стресса, но не слишком увлекательно. Займитесь тем, что давно откладывали — сегодня легко будет найти мотивацию. Вечер идеален для душевных разговоров, воспоминаний, совместного просмотра фильмов.

 

Гороскоп на 17 червня для всіх знаків Зодіаку — Стрілець
Знак Зодиака Стрелец. Фото: shutterstock.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козерогам сегодня избегать перегрузок — как физических, так и эмоциональных. Ваш организм чувствителен к усталости. Работа будет идти медленно, но стабильно. Если позволите себе мягкость в общении — получите искренность в ответ. Вечером хорошо посетить театр или просто помедитировать.

 

Гороскоп на 17 червня для всіх знаків Зодіаку — Козеріг
Знак Зодиака Козерог. Фото: shutterstock.com

Водолей (20 января - 18 февраля)

Для Водолеев этот день — о вдохновении и поддержке. Кто-то из знакомых может обратиться за помощью или советом — не отказывайте. Сегодня вы источник спокойствия для других. Возможны приятные сюрпризы. Вечером ждите романтики, даже если не планировали — душа просит красоты.

 

Гороскоп на 17 червня для всіх знаків Зодіаку — Водолій
Знак Зодиака Водолей. Фото: shutterstock.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбам сегодня Луна особенно благоприятствует — это ваш день. Вы почувствуете силу эмоций и потребность делиться красотой мира. Работа пойдет легко, особенно если имеете дело с искусством, психологией или обучением. Вечером — запоминающаяся встреча или душевный разговор.

 

Гороскоп на 17 червня для всіх знаків Зодіаку — Риби
Знак Зодиака Рыбы. Фото: shutterstock.com

Ранее мы писали, какие знаки Зодиака добьются успеха на этой неделе, 16-22 июня.

Напомним, мы рассказывали, кому из знаков Зодиака ждать бешеных прибылей в конце июня.

Также делимся с вами, каким знакам Зодиака первый месяц лета принесет невероятное вдохновение.

гороскоп прогнозы Астрология советы знаки Зодиака 17 июня
Ева Глоба - Редактор
Автор:
Ева Глоба
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации