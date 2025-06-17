Гороскоп на 17 июня 2025 — что сегодня ждет каждый знак Зодиака

Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Сегодня, 17 июня, астрологи советуют всем знакам Зодиака прислушаться к внутреннему голосу: убывающая Луна в знаке Рыб открывает путь к тонкому миру, а также обостряет интуицию. Это время мечтателей, художников и тех, кто ищет вдохновения в глубинах души. А 22-е лунные сутки пробуждают мудрость, идеально подходит для самообразования, передачи знаний и искренних разговоров. Не стоит нагружать себя сверх меры — день требует нежности к себе и другим.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи каждому знаку Зодиака в этот вторник, 17 июня.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня Овны будут собранными и сосредоточенными. День благоприятен для аналитической работы, обработки документов, планирования. Избегайте прямолинейности — мягкость поможет вам больше. Вечером хорошо подойдет релакс с музыкой или старым любимым фильмом.

Знак Зодиака Овен. Фото: shutterstock.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Тельцам 17 июня стоит сосредоточиться на делах, требующих выдержки. Ваше спокойствие сегодня — ключ к урегулированию чужих эмоций. На работе возможно одобрение от руководства. Вечером захочется побыть наедине или провести время с самыми близкими — романтика вполне уместна.

Знак Зодиака Телец. Фото: shutterstock.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Этот день принесет Близнецам много общения, но не все будет легким. Вероятны споры, поэтому выбирайте слова осторожно. Луна в Рыбах делает вас уязвимыми — отдых после работы просто необходим. Вечер прекрасно подойдет для чтения или духовных практик.

Знак Зодиака Близнецы. Фото: shutterstock.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Для Раков вторник, 17 июня — это эмоционально насыщенный день. Сегодня интуиция подскажет, кому можно доверять, а кого — лучше избегать. Работа потребует сосредоточенности, но вы получите удовольствие от спокойного темпа. Вечером возможно романтическое знакомство или теплая встреча со старым другом.

Знак Зодиака Рак. Фото: shutterstock.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Сегодня Львам лучше снизить активность. День не для борьбы, а для анализа. В работе возможны задержки, но не стоит давить — все решится естественным путем. Вечер принесет нежность, желание говорить о чувствах. Позвольте себе быть слабее — это тоже сила.

Знак Зодиака Лев. Фото: shutterstock.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

У Дев вторник будет плодотворным, но с ноткой мечтательности. Вы сегодня сможете объединить логику и вдохновение — идеальный день для креативной работы. Вечером полезно прогуляться, посмотреть фильм, который затронет душу.

Знак Зодиака Дева. Фото: shutterstock.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня Весам важно соблюдать баланс: не забывайте о своих потребностях, помогая другим. День хорош для наставничества, обучения или консультаций. Избегайте конфликтов в коллективе — лучше молчать, чем спорить. Вечером — музыка, ванна, ароматические свечи.

Знак Зодиака Весы. Фото: shutterstock.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Скорпионам этот день откроет новые глубины — как в работе, так и в отношениях. Вы можете услышать что-то, что изменит ваше отношение к кому-то из коллег или друзей. Будьте открыты к интуиции. Вечером возможно влечение к искусству, страсти или даже мистическим опытам.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: shutterstock.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Для Стрельцов вторник, 17 июня, обещает размышления о смысле жизни. На работе — стабильно, без стресса, но не слишком увлекательно. Займитесь тем, что давно откладывали — сегодня легко будет найти мотивацию. Вечер идеален для душевных разговоров, воспоминаний, совместного просмотра фильмов.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: shutterstock.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козерогам сегодня избегать перегрузок — как физических, так и эмоциональных. Ваш организм чувствителен к усталости. Работа будет идти медленно, но стабильно. Если позволите себе мягкость в общении — получите искренность в ответ. Вечером хорошо посетить театр или просто помедитировать.

Знак Зодиака Козерог. Фото: shutterstock.com

Водолей (20 января - 18 февраля)

Для Водолеев этот день — о вдохновении и поддержке. Кто-то из знакомых может обратиться за помощью или советом — не отказывайте. Сегодня вы источник спокойствия для других. Возможны приятные сюрпризы. Вечером ждите романтики, даже если не планировали — душа просит красоты.

Знак Зодиака Водолей. Фото: shutterstock.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбам сегодня Луна особенно благоприятствует — это ваш день. Вы почувствуете силу эмоций и потребность делиться красотой мира. Работа пойдет легко, особенно если имеете дело с искусством, психологией или обучением. Вечером — запоминающаяся встреча или душевный разговор.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: shutterstock.com

Ранее мы писали, какие знаки Зодиака добьются успеха на этой неделе, 16-22 июня.

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