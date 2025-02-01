Гороскоп на сегодня, 1 февраля 2025 года, для всех знаков Зодиака — прогноз астрологов

Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Сегодня, 1 февраля 2025 года, растущая Луна все еще находится в знаке Рыбы, что способствует обострению интуиции, глубоким размышлениям, вдохновению и романтическому настроению. Астрологи прогнозируют, что этот выходной принесет знакам Зодиака приятные неожиданности, встречи, свидания, улыбки, яркие эмоции. В то же время юридические вопросы, дела, связанные с деньгами тоже можно решать без осложнений. Главное — не принимать импульсивных решений.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи каждому знаку Зодиака в эту субботу, 1 февраля.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

День обещает быть продуктивным. Задуманное вами обязательно осуществится. Астрологи советуют Овнам не тратить сегодня деньги на мелочи, ведь уже совсем скоро они понадобятся для более важных вещей. Эта суббота также будет идеальной для общения, поэтому не отказывайтесь от приглашений или спонтанных встреч. Есть шанс познакомиться с интересными людьми или даже завести полезные связи.

Знак Зодиака Овен. Фото: freepik.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Тельцы сегодня будут чувствовать себя энергичными и вдохновленными. Бытовые дела не займут у вас много времени. Полезно будет отвлечься от забот. Музыка, кино или искусство сегодня могут откликнуться особенно глубоко, помогая разобраться в собственных мыслях и эмоциях. В сфере любви Тельцов ждет особый момент.

Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Не распыляйте свою энергию на слишком много дел одновременно сегодня. Близнецам астрологи советуют больше времени провести с родными — совместный отдых улучшит отношения и подарит радость. В любовных делах — день страстный и полон неожиданных приятных моментов. Вечер обещает быть теплым и уютным.

Знак Зодиака Близнецы Фото: freepik.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Ракам стоит контролировать свои эмоции. Резкие слова, которые вы можете сказать сгоряча, станут причиной обид и конфликтов. Ваше финансовое состояние улучшается, но пока воздержитесь от крупных трат. В семейных отношениях ожидается гармония. Вечер благоприятен для романтической атмосферы.

Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 июля — 21 августа)

День принесет хорошее настроение и приятные неожиданности. Хорошее время для восстановления старых связей — возможно, вы встретите человека, который сыграет важную роль в вашем будущем. В любовной сфере звезды прогнозируют новые перспективы — возможно, вас ждет незабываемое свидание.

Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Сегодня Девам стоит не напрягать себя сложными задачами, решайте то, что вам по силам сделать. Деньги будут играть важную роль сегодня, но не позволяйте финансовым вопросам влиять на личную жизнь. Дома будет царить тепло и уют, если вы прислушаетесь к потребностям близких. Вечер идеален для спокойного отдыха с любимым человеком.

Знак Зодиака Дева Фото: freepik.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Весы будут чувствовать в эту субботу невероятный прилив энергии. Если чувствуете ее избыток, лучше выпустить ее через движение — пробежка, йога или даже танцы помогут навести порядок не только в теле, но и в голове. Вероятна интересная встреча, которая может изменить ваше отношение к будущему. Вечером возможны романтические встречи или приятные разговоры с давними знакомыми.

Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Астрологи советуют Скорпионам найти время для отдыха, ведь ваша продуктивность зависит от хорошего самочувствия. Финансовая ситуация стабильна, возможен возврат старых долгов. В отношениях стоит избегать конфликтов и недоразумений.

Знак Зодиака Скорпион Фото: freepik.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Рабочие вопросы стоит оставить на будни — суббота предназначена для отдыха и общения с родными. Возможны неожиданные траты, но они принесут вам пользу в будущем. Сегодня ваш оптимизм и доброта притянут к вам приятные события. День эмоциональный и важный, возможно, вы получите известие, которое изменит ваши планы.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

В этот день Козерогам нужно сосредоточиться на эмоциональном балансе. Ваша интуиция будет работать на все 100%, поэтому прислушайтесь к внутреннему голосу. День благоприятен для романтических событий, семейного отдыха, встреч с друзьями, душевных разговоров. Отбросьте лишние заботы и наслаждайтесь моментом.

Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Суббота принесет вам много возможностей, главное — не упустить их. Рабочие дела сегодня могут отойти на второй план, а вот семейные вопросы выйдут на первый. Проведите этот день с теми, кто вас вдохновляет — это принесет новые эмоции и заряд позитива. Вечер подходит для встреч с друзьями или спокойного отдыха дома.

Знак Зодиака Водолей Фото: freepik.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Астрологи советуют Рыбам сегодня прислушаться к своим чувствам и позволить себе немного больше отдыха. Финансы стабильны, но стоит избегать импульсивных покупок. В личных отношениях возможно углубление эмоциональной связи — наслаждайтесь моментом и открывайте свое сердце для любви.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

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