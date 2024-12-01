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Гороскоп на 1 декабря: Овнам — релакс, Близнецам — творчество

1 декабря 2024 06:50
Светлана Конюшенко - Редактор
Гороскоп на сегодня, 1 декабря, 2024 год для всех знаков Зодиака — прогноз астрологов
Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE
Светлана Конюшенко - Редактор

Сегодня 1 декабря — это первый день зимы и первый лунный день. Молодая Луна находится в знаке Стрелец. Это особый период, когда можно осуществить желания и изменить свою жизнь. Любое начинание знакам Зодиака лучше посвятить именно новолунию. Также это идеальное время для избавления от пагубных привычек.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи каждому знаку Зодиака в это воскресенье, 1 декабря.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня Овнам следует замедлить темп и найти время для себя. Вместо суеты выберите релакс: легкая прогулка или чтение с горячей чашкой чая. Новолуние поможет обновить вашу энергию и придаст вам сил для новых свершений.

 

Гороскоп на 1 декабря для всех знаков Зодиака — Овен
Знак Зодиака Овен. Фото: freepik.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

День способствует обновлению внутренней гармонии. Однако звезды предостерегают Тельцов, следует избегать споров и контролировать эмоции, иначе можно потерять внутренние ресурсы для действительно важных вещей. Планирование будущих целей будет полезно.

 

Гороскоп на 1 декабря для всех знаков Зодиака — Телец
Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Гороскоп на 1 декабря прогнозирует Близнецам идеальное время для творчества и личных интересов. Новолуние поможет вам увидеть новые перспективы. Астрологи советуют не перегружать себя лишними задачами.

 

Гороскоп на 1 декабря для всех знаков Зодиака — Близнецы
Знак Зодиака Близнецы. Фото: freepik.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Интуиция Раков сегодня на пике. Используйте этот день для подготовки к важным делам. Полезно выделить время для близких людей, чтобы укрепить отношения. Прогулки на свежем воздухе тоже будут полезны.

 

Гороскоп на 1 декабря для всех знаков Зодиака — Рак
Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 июля — 21 августа)

День приносит Львам возможность для самовыражения. Пишите, рисуйте, общайтесь — все это зарядит вас позитивом. Астрологи советуют избегать конфликтов.

 

Гороскоп на 1 декабря для всех знаков Зодиака — Лев
Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Попытайтесь сосредоточиться на своих эмоциях. Новолуние открывает вам время для глубокого самопознания. Ваша организованность поможет начать новый проект. Также следует обратить внимание на свое здоровье. Возможно, стоит запланировать поход к врачу.

 

Гороскоп на 1 декабря для всех знаков Зодиака — Дева
Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Ваша харизма будет привлекать внимание сегодня. Новолуние способствует совершенствованию вашего личного имиджа. Это также хорошее время для анализа своего социального круга.

 

Гороскоп на 1 декабря для всех знаков Зодиака — Весы
Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Посвятите день мелким задачам, которые вы долго откладывали. Ваши усилия принесут не только хороший результат, но и удовольствие. Сохраняйте спокойствие и избегайте больших затрат.

 

Гороскоп на 1 декабря для всех знаков Зодиака — Скорпион
Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня Новолуние 1 декабря поможет Стрельцам настроиться на положительные изменения. Ваши идеи будут иметь успех, если вы дадите им время созреть. Сделайте акцент на общении.

 

Гороскоп на 1 декабря для всех знаков Зодиака — Стрелец
Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Работа над собой будет приносить пользу. Сосредоточьтесь на мелочах: ​​организация рабочего пространства или просмотр планов. Новолуние вдохновит на новые свершения.

 

Гороскоп на 1 декабря для всех знаков Зодиака — Козерог
Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Ваша энергия сегодня заряжает других. День благоприятен для социальных взаимодействий. Планируйте будущее, но избегайте больших финансовых вложений.

 

Гороскоп на 1 декабря для всех знаков Зодиака — Водолей
Знак Зодиака Водолей. Фото: freepik.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Поток энергии поможет вам воплотить идеи. Благоприятный день для подготовки к творческим проектам или личным изменениям. Отдых на природе принесет покой. Используйте энергию в этот день для гармонизации своей жизни и планирования будущего.

 

Гороскоп на 1 декабря для всех знаков Зодиака — Рыбы
Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

Ранее мы рассказывали, какие три знака Зодиака могут стать невыносимыми в старости.

Напомним, мы писали, какой цветок соответствует вашему знаку Зодиака и будет вашим талисманом на счастье и удачу.

Также предлагаем узнать, какой вы овощ по знаку Зодиака.

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