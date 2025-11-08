С Днем ангела Михаила 2025 — красивые поздравления и оригинальные открытки

Маленький мальчик в церкви. Фото: Pinterest

Сегодня, 8 ноября, украинские верующие отмечают Собор Архистратига Михаила — одного из самых почитаемых небесных покровителей. Вместе с этим все мужчины, которых зовут Михаилом, празднуют свои именины. В праздник принято поздравлять Михаилов и желать им мира, любви и Божьего благословения.

Новини.LIVE подготовили для вас самые искренние поздравления с Днем Ангела Михаила в прозе, стихах и красивых открытках. Выберите пожелание, которое лучше всего передает ваши чувства, и не забудьте поздравить Михаила в этот особенный день.

Реклама

Читайте также:

Именины Михаила 8 ноября — красивые стихи-поздравления на украинском языке

Михайлів день прийшов до вас у дім.

Хай мир, достаток, щастя будуть в нім.

Хай сонце світить вам з небес.

А ви чекайте в цей день чудес!

Бажаємо благ всіх і добра,

А в сім'ях — радості, тепла.

Хай Бог завжди вас береже,

Хай свято щастя принесе!

***

Бажаю, щоб архангел Михаїл

Вас від напастей захистив.

Хай ангели його Вас охороняють,

Біду і горе проганяють.

***

Михайло — ти у нас боєць,

І в роботі молодець!

Люблять всі тебе дівчата,

Липнуть всі, немов ти м’ята,

Ти в нас гордий, не здаєшся,

На любов не піддаєшся!

Хай завжди тобі везе,

І в житті буде усе!

***

В Михайлів день бажаю

Вам миру і добра,

Бажаю, щоб віра

У серцях ваших жила.

Добра молитва

Віру зміцнила,

Воїнство Архангела

Від бід захистило.

***

Ангел хай на іменини

Здійснить всі бажання,

Несе щастя щохвилини,

Успіху, Михайле!

Радістю життя вквітчає

І додасть здоров'я,

Мудрістю благословляє,

Добром і любов'ю!

***

З іменинами, Михайле, Вас вітаю,

І бажаю Вам у всьому перемог!

Хай Архангел по життю оберігає,

І почує Всі молитви Ваші Бог!

***

Хай Бог тобі, Михайле, помагає,

Дарує свою ласку і тепло,

Хай Ангел твій тебе не залишає,

І поруч буде, щоб там не було!

***

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела Михайла,

Прийми привітання!

Трогательные поздравления с Днем Ангела Михаила в прозе

Михаил, поздравляю тебя с именинами! Желаю, чтобы удача всегда была рядом, а жизнь была наполнена радостью и теплом.

***

Дорогой Михаил, ты — человек, который умеет вдохновлять других, дарить хорошее настроение и поддержку. Желаю, чтобы каждый день рядом были искренние друзья, мир, любовь и уверенность в завтрашнем дне. С Днем ангела!

***

Мишка, поздравляю тебя с Днем Ангела! Пусть твой небесный защитник всегда держит тебя за руку, оберегает от невзгод и ведет верным путем. Желаю гармонии, сил и вдохновения в каждом дне.

***

Дорогой Михаил! Пусть здоровье будет крепким, работа приносит удовольствие, а сердце никогда не теряет веры в лучшее.

***

С Днем Ангела, Михаил! Пусть Архистратиг Михаил благословит тебя на добрые поступки, подарит мужество, мудрость и вдохновение. Пусть жизнь будет полна гармонии и счастливых моментов.

День ангела Михаила — оригинальные открытки для именинников

Открытки с Днем ангела Михаила. Коллаж: Новини.LIVE

Открытки с Днем ангела Михаила. Коллаж: Новини.LIVE

Открытки с Днем ангела Михаила. Коллаж: Новини.LIVE

Открытки с Днем ангела Михаила. Коллаж: Новини.LIVE

Видеопоздравления с именинами Михаила 8 ноября 2025 года

Ранее мы писали, что нельзя делать на Михайлов день и почему важно не оставаться в одиночестве в праздник.

Напомним, мы делились сильными молитвами о защите и заступничестве, которые стоит прочитать в Собор Архистратига Михаила.

Также предлагаем ознакомиться с церковным календарем праздников на ноябрь 2025 года, чтобы не пропустить крупнейшие религиозные события.