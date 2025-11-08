Видео
Україна
Видео

День Михаила 2025 — пожелания и открытки, которые согревают душу

Ua ru
Дата публикации 8 ноября 2025 07:01
обновлено: 07:29
С Днем ангела Михаила 2025 — красивые поздравления и оригинальные открытки
Маленький мальчик в церкви. Фото: Pinterest

Сегодня, 8 ноября, украинские верующие отмечают Собор Архистратига Михаила — одного из самых почитаемых небесных покровителей. Вместе с этим все мужчины, которых зовут Михаилом, празднуют свои именины. В праздник принято поздравлять Михаилов и желать им мира, любви и Божьего благословения.

Новини.LIVE подготовили для вас самые искренние поздравления с Днем Ангела Михаила в прозе, стихах и красивых открытках. Выберите пожелание, которое лучше всего передает ваши чувства, и не забудьте поздравить Михаила в этот особенный день.

Читайте также:

Именины Михаила 8 ноября — красивые стихи-поздравления на украинском языке

Михайлів день прийшов до вас у дім.
Хай мир, достаток, щастя будуть в нім.
Хай сонце світить вам з небес.
А ви чекайте в цей день чудес!
Бажаємо благ всіх і добра,
А в сім'ях — радості, тепла.
Хай Бог завжди вас береже,
Хай свято щастя принесе!

***

Бажаю, щоб архангел Михаїл
Вас від напастей захистив.
Хай ангели його Вас охороняють,
Біду і горе проганяють.

***

Михайло — ти у нас боєць,
І в роботі молодець!
Люблять всі тебе дівчата,
Липнуть всі, немов ти м’ята,
Ти в нас гордий, не здаєшся,
На любов не піддаєшся!
Хай завжди тобі везе,
І в житті буде усе!

***

В Михайлів день бажаю
Вам миру і добра,
Бажаю, щоб віра
У серцях ваших жила.
Добра молитва
Віру зміцнила,
Воїнство Архангела
Від бід захистило.

***

Ангел хай на іменини
Здійснить всі бажання,
Несе щастя щохвилини,
Успіху, Михайле!
Радістю життя вквітчає
І додасть здоров'я,
Мудрістю благословляє,
Добром і любов'ю!

***

З іменинами, Михайле, Вас вітаю,
І бажаю Вам у всьому перемог!
Хай Архангел по життю оберігає,
І почує Всі молитви Ваші Бог!

***

Хай Бог тобі, Михайле, помагає,
Дарує свою ласку і тепло,
Хай Ангел твій тебе не залишає,
І поруч буде, щоб там не було!

***

Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З днем ангела Михайла,
Прийми привітання!

Трогательные поздравления с Днем Ангела Михаила в прозе

Михаил, поздравляю тебя с именинами! Желаю, чтобы удача всегда была рядом, а жизнь была наполнена радостью и теплом.

***

Дорогой Михаил, ты — человек, который умеет вдохновлять других, дарить хорошее настроение и поддержку. Желаю, чтобы каждый день рядом были искренние друзья, мир, любовь и уверенность в завтрашнем дне. С Днем ангела!

***

Мишка, поздравляю тебя с Днем Ангела! Пусть твой небесный защитник всегда держит тебя за руку, оберегает от невзгод и ведет верным путем. Желаю гармонии, сил и вдохновения в каждом дне.

***

Дорогой Михаил! Пусть здоровье будет крепким, работа приносит удовольствие, а сердце никогда не теряет веры в лучшее.

***

С Днем Ангела, Михаил! Пусть Архистратиг Михаил благословит тебя на добрые поступки, подарит мужество, мудрость и вдохновение. Пусть жизнь будет полна гармонии и счастливых моментов.

День ангела Михаила — оригинальные открытки для именинников

День ангела Михаила – оригинальные открытки для именинников
Открытки с Днем ангела Михаила. Коллаж: Новини.LIVE
День ангела Михаила 8 ноября — открытки
Открытки с Днем ангела Михаила. Коллаж: Новини.LIVE
Трогательные поздравления с Днем Ангела Михаила 8 ноября 2025
Открытки с Днем ангела Михаила. Коллаж: Новини.LIVE
Именины Михаила 8 ноября 2025 — красивые картинки
Открытки с Днем ангела Михаила. Коллаж: Новини.LIVE

Видеопоздравления с именинами Михаила 8 ноября 2025 года

 

 

 

Ранее мы писали, что нельзя делать на Михайлов день и почему важно не оставаться в одиночестве в праздник.

Напомним, мы делились сильными молитвами о защите и заступничестве, которые стоит прочитать в Собор Архистратига Михаила.

Также предлагаем ознакомиться с церковным календарем праздников на ноябрь 2025 года, чтобы не пропустить крупнейшие религиозные события.

именины поздравления открытки День ангела Михайлов день 8 ноября
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
