Имя Татьяна — какое значение, происхождение и судьба обладательницы

Как утверждают нумерологи и эзотерики, имя — это настоящий внутренний код личности. Оно влияет на характер, на то, как нас воспринимают другие люди и даже на судьбу. Одно из особенных и старинных имен, которое пережило века, войны и смены эпох — Татьяна.

Новини.LIVE рассказывает, что же на самом деле означает имя Татьяна, каково его происхождение, как оно влияет на характер и судьбу владелицы и с кем имеет лучшую совместимость.

Какое происхождение и значение имени Татьяна

Имя Татьяна имеет чрезвычайно древние корни. В буквальном значении его трактуют как "основательница", "устанавливающая порядок". Существует две версии происхождения. Одна из самых распространенных утверждает, что имя Татьяна происходит от Tatiana, которое образовано от Tatianus и далее от родового имени Tatius — "та, что принадлежит к роду Тация". Вторая — имя имеет греческие корни, происходит от глагола tassein — "упорядочивать", "устанавливать". Позже имя распространилось именно через греческую и византийскую традицию, а с христианством закрепилось в православных календарях. В Украину имя Татьяна пришло через византийское влияние и со временем стало одним из самых распространенных женских имен XX века.

Влияние имени Татьяна на характер

Детство

Маленькие Татьяны чрезвычайно энергичные, подвижные и яркие. Они с детства проявляют лидерские качества, но могут быть слишком упрямыми и требовать чрезмерного внимания.

Юность

В подростковом возрасте Татьяна остро реагирует на критику, болезненно переживает несправедливость, но в то же время умеет отстаивать свои границы.

Зрелость

Взрослая Татьяна — это сочетание стали и огня. Она трудолюбива, амбициозна, часто достигает высоких результатов в карьере. В то же время остается чувствительной, нуждается в поддержке. С возрастом становится сдержаннее, мудрее, учится компромиссам. Татьяна интуитивно стремится к структуре в отношениях, работе, быту. Это имя часто наделяет свою обладательницу способностью брать ответственность не только за себя, но и за других. Именно поэтому Татьяны нередко становятся неформальными лидерами, даже тогда, когда не стремятся к этому сознательно.

Какова судьба женщины с именем Татьяна

Судьба Татьяны может быть путем через испытания, резкие повороты, важные решения. Она может пережить взлеты и падения, но почти всегда выходит из них сильнее. Имя подталкивает к независимости. Даже в браке Татьяна стремится сохранить внутреннюю свободу и собственное пространство. Она способна построить крепкую семью, но только с партнером, который уважает ее силу.

Когда День ангела Татьяны и кто святая покровительница

Покровительницей считается святая мученица Татиана Римская, которая жила в III веке и отдала жизнь за христианскую веру.

По новоюлианскому календарю Татьяны отмечают именины:

5 января;

12 января;

4 июля;

1 сентября;

10 сентября;

21 сентября;

28 сентября;

8 октября;

20 ноября;

10 декабря.

Совместимость имени Татьяна с другими именами

Чаще всего гармоничные союзы складываются с мужчинами по имени:

Анатолий;

Артем;

Валерий;

Владимир;

Иван;

Игорь;

Николай;

Олег;

Сергей.

Сложные сочетания:

Альберт;

Вячеслав;

Геннадий;

Станислав.

Символика имени Татьяна

Нумерология имени — число 6, которое наделяет сильной интуицией, мудростью, ответственностью и умением заботиться о других.

Стихии имени — земля и воздух. Земля наделяет устойчивостью и практичностью, воздух — гибкостью мышления и коммуникабельностью.

Цвет имени — изумрудный с оттенками золота.

Тотемное животное — львица, символ женской силы, достоинства и защиты.

