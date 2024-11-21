Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Праздники arrow Четырем знакам Зодиака сделают предложение в 2025 году arrow

Четырем знакам Зодиака сделают предложение в 2025 году

21 ноября 2024 11:45
Ева Глоба - Редактор
Ева Глоба
Редактор
Каким знакам Зодиака сделают предложение руки и сердца в 2025 году
Мужчина, делающий предложение руки и сердца своей женщине. Фото: Pinterest
Ева Глоба - Редактор
Ева Глоба
Редактор

Все мы мечтаем о том, чтобы найти того самого человека, с которым можно построить крепкую и счастливую семью, а в следующем году некоторым все же повезет. Астрологи рассказали, каким четырем знакам Зодиака удастся услышать долгожданные слова "Ты выйдешь за меня?" в 2025 году.

Новини.LIVE рассказывает об этих знаках Зодиака.

Читайте также:

Знаки Зодиака, которые получат предложение в год Змеи

Водолей

В следующем году представителям этого знака Зодиаку удастся укрепить связь со своей второй половинкой и получить предложение руки и сердца. Этот момент наполнит сердце Водолея невероятной радостью и вызовет улыбку на лице.

Вероятно, люди под этим зодиакальным знаком уже давно задумывались над тем, чтобы перейти на новый уровень отношений со своими партнерами. Именно следующий год будет благоприятным моментом для начала новой главы в жизни, ведь Водолеи поймут, что готовы к созданию семьи.

Символ знака Зодиака Водолей
Символ знака Зодиака Водолей. Фото иллюстративное: Freepik

Рыбы

Люди под этим знаком Зодиака считаются авантюрными и энергичными личностями, поэтому идеальным предложением будет совмещение романтики и волнения. В следующем году Рыбы, скорее всего, будут думать не только о браке, но и о том, что это идеальный момент, чтобы ответить долгожданное "да" любимому человеку.

Астрологи говорят, что в 2025 году представителям этого знака стоит ждать сюрприза. Причем, это будет предложение, которое не похоже на другие, — неожиданное и креативное. Когда Рыбы начнут эту новую страницу в своей жизни, они поймут, что их связь со второй половинкой становится крепче.

Символ знака Зодиака Рыбы
Символ знака Зодиака Рыбы. Фото иллюстративное: Freepik

Скорпион

В отношениях с любимым человеком эти люди хотят стабильности и долгосрочности. А следующий год принесет им новый этап в отношениях — долгожданное предложение руки и сердца. Скорпионам стоит готовиться сказать то самое "да" на предложение, от которого у них перехватит дыхание.

Это событие станет началом нового этапа в жизни, наполненного счастьем и невероятными романтическими моментами. Скорпионам удастся укрепить свою связь с любимым человеком и уничтожить все эмоциональные барьеры, которые удерживали их.

Символ знака Зодиака Скорпион
Символ знака Зодиака Скорпион. Фото иллюстративное: Freepik

Весы

В следующем году представители этого знака Зодиака могут начать развивать себя как личность, что поможет вывести отношения с партнером на новый уровень. В 2025 году они поймут, что готовы к радикальным изменениям в жизни.

Поэтому неудивительно, что до конца года Весы могут увидеть на своем пальце обручальное кольцо.

Символ знака Зодиака Весы
Символ знака Зодиака Весы. Фото иллюстративное: Freepik

Напомним, мы писали о том, каким знакам Зодиака повезет на работе в следующем году.

Ранее мы говорили о том, какие знаки Зодиака могут родить ребенка в 2025 году.

Также мы сообщали о том, каким знакам Зодиака удастся осуществить мечты до Нового года 2025.

гороскоп свадьба Астрология знаки Зодиака 2025 год

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

12:56 Садовый посетил муниципальный форум во Франции

12:43 Хотел изнасиловать 12-летнего мальчика на Одесчине — как накажут

12:30 Нововведение от ПриватБанка — что изменили для владельцев iPhone

12:26 Добровольное возвращение на службу из СОЧ — Рада приняла решение

12:09 Снег и морозы — Диденко предупредила о похолодании завтра

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

12:03 Какие продукты на Новый год и Рождество нужно купить уже сейчас

12:01 Ребров оценил уровень игры сборной Украины в Лиге Наций

11:59 За границу на лодках — на Одесчине перекрыли канал для уклонистов

11:52 Россияне ударили ракетой по Кривому Рогу — какие последствия

11:41 На Одесчине ввели новые графики отключения света

12:56 Садовый посетил муниципальный форум во Франции

12:43 Хотел изнасиловать 12-летнего мальчика на Одесчине — как накажут

12:30 Нововведение от ПриватБанка — что изменили для владельцев iPhone

12:26 Добровольное возвращение на службу из СОЧ — Рада приняла решение

12:09 Снег и морозы — Диденко предупредила о похолодании завтра

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

12:03 Какие продукты на Новый год и Рождество нужно купить уже сейчас

12:01 Ребров оценил уровень игры сборной Украины в Лиге Наций

11:59 За границу на лодках — на Одесчине перекрыли канал для уклонистов

11:52 Россияне ударили ракетой по Кривому Рогу — какие последствия

11:41 На Одесчине ввели новые графики отключения света

06:40 Золото начало дешеветь — цены в ломбардах в ноябре

20 ноября 2024

06:40 Цены на латунь растут — стоимость 1 кг лома в ноябре

06:30 В Украине снова упали цены на сою — стоимость зерновых в ноябре

19 ноября 2024

23:01 1000 дней войны — сколько территории Украины оккупировала РФ

Новость с фото

22:27 1000 дней большой войны с РФ — цена для Украины и прогнозы

21:37 Кровавые деньги — как РФ могла бы потратить средства вместо войны

Эксклюзив

21:17 Львов 1000 дней в войне — цифры и факты помощи Украине

20:03 Выжить вопреки всему — как изменились одесситы за время войны

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

Новость с видео

20:01 Как изменились цены на жизнь во время войны

Эксклюзив

17:37 Тысяча дней войны — дорога жизни из Мариуполя в Одессу

Text

11:01 Нардеп сказал, смогут ли аспиранты-заочники получить отсрочку

Text

08:00 Приказ Трампа остановит Путина — эфир Ранок.LIVE

Text

00:04 США могли знать о возможных ударах по посольствам, — нардеп

20 ноября 2024
Text

22:02 Нардеп объяснил, почему США закрыли свое посольство в Киеве

Text

18:34 Нагорняк сообщил, на каком этапе работы на объектах Укрэнерго

Text

17:54 Российская ИПСО или реальная угроза удара — эфир Вечір.LIVE

Text

13:28 Экономист назвал сумму, которой не хватает госбюджету на 2025 год

Text

13:23 Длигач назвал, сколько денег может получить Украина в 2025 году

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

Text

13:09 Повышение зарплат и тарифы на свет, — эфир Остаповець_LIVE

Text

13:01 Нардеп резко высказался об укрытиях для энергообъектов

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:01 Этого фрукта не должно быть на новогоднем столе в год Змеи

10:33 Можно ли забирать поваленные деревья в лесу на дрова

00:30 Это секрет — какую информацию не нужно предоставлять ТЦК

8 ноября 2024

02:49 Си Цзиньпин сделал Трампу предупреждение — о чем они говорили

18 ноября 2024

15:40 Что для водителей означает новый знак — белые круги на дороге

8 ноября 2024

08:38 "Тысяча Зеленского" — как получить деньги пенсионерам

11 ноября 2024

20:00 Что обязательно должно быть на новогоднем столе в год Змеи 2025

9 ноября 2024

18:12 Глава МСЭК Крупа объяснила, почему в ее доме было столько денег

11 ноября 2024

00:30 Проверки ТЦК в заведениях могут участиться — что на это указывает

08:13 Шовковского могут уволить — кто возглавит Динамо