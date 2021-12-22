Отдыхают на Мальдивах: динамовец Цыганков поделился совместными фото с невестой

Виктор Цыганков сейчас является самым дорогим украинским футболистом. На днях он сделал предложение своей возлюбленной и теперь показывает поклонникам совместные фото с новоиспеченной невестой с отдыха на Мальдивах.

Романтичные снимки Цыганков опубликовал на своей странице в Intagram. На них парень со своей девушкой позируют у бассейна и на берегу океана.

"Вау, самые красивые на Мальдивах", "Просто прекрасные", "Какая красота", "Хорошие и гармоничные", "Вы прекрасная пара! Огромной вам любви" - восхитились поклонники.

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Но, разумеется, нашлись и те, кому радость футболиста пришлась не по нраву. Недоброжелатели набросились на спортивную звезду с критикой.

"Ты бы лучше тренировался, чем отдыхал", "На острова попасть легче, чем в пустые ворота", "В футбол играть не умеете, зато на Мальдивах", "Снова мышечные проблемы будут после отпуска", "Верни свою форму", - возмутились они.

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