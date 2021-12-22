live
live
LIVE онлайн
Киев
-11°
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Киев
-11°
Пробки
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Киев
Выберите язык
  • Главная
  • Спорт
  • Отдыхают на Мальдивах: динамовец Цыганков поделился совместными фото с невестой

Отдыхают на Мальдивах: динамовец Цыганков поделился совместными фото с невестой

Спорт
22 декабря 14:55
read-icon ~ 1 мин.
views-icon 194
views-icon
Читать на украинском
Футболист сделал ей предложение
Отдыхают на Мальдивах: динамовец Цыганков поделился совместными фото с невестой

Виктор Цыганков сейчас является самым дорогим украинским футболистом. На днях он сделал предложение своей возлюбленной и теперь показывает поклонникам совместные фото с новоиспеченной невестой с отдыха на Мальдивах.

Романтичные снимки Цыганков опубликовал на своей странице в Intagram. На них парень со своей девушкой позируют у бассейна и на берегу океана.

Будущая жена Виктора Цыганкова

"Вау, самые красивые на Мальдивах", "Просто прекрасные", "Какая красота", "Хорошие и гармоничные", "Вы прекрасная пара! Огромной вам любви" - восхитились поклонники.

Читайте також:
Украинская легкоатлетка похвасталась ягодицами в ярком купальнике на отдыхе

Но, разумеется, нашлись и те, кому радость футболиста пришлась не по нраву. Недоброжелатели набросились на спортивную звезду с критикой.

"Ты бы лучше тренировался, чем отдыхал", "На острова попасть легче, чем в пустые ворота", "В футбол играть не умеете, зато на Мальдивах", "Снова мышечные проблемы будут после отпуска", "Верни свою форму", - возмутились они.

Виктор Цыганков с невестой

Фото Виктора Цыганкова

Виктор Цыганков в отпуске

Другие новости спорта

Последние новости по теме:
Автор публикации
Игорь Гришин
Поделиться публикацией

Смешно

LOLStateNormal 0

Вот это да!

WowStateNormal 0

Печально

SadStateNormal 0

Возмутительно

AngryStateNormal 0
views-icon 194
футбол фото
Больше оперативных новостей ищите в
Похожие новости
Жена Малиновского показала, как семья футболиста готовится к Рождеству

Жена Малиновского показала, как семья футболиста готовится к Рождеству

23 декабря 17:02

Спорт
Чемпионат Украины по биатлону: Белкина в пятый раз выиграла "золото" спринта

Чемпионат Украины по биатлону: Белкина в пятый раз выиграла "золото" спринта

23 декабря 16:00

Спорт
"Я не ожидал такого": побежденного Беринчиком российского боксера поразил теплый прием в Украине

"Я не ожидал такого": побежденного Беринчиком российского боксера поразил теплый прием в Украине

21 декабря 13:35

Спорт
Украинская легкоатлетка похвасталась ягодицами в ярком купальнике на отдыхе

Украинская легкоатлетка похвасталась ягодицами в ярком купальнике на отдыхе

20 декабря 10:24

Спорт
Главная Спорт Отдыхают на Мальдивах: динамовец Цыганков поделился совместными фото с невестой
Этот сайт использует cookie-файлы.
Больше информации Согласен