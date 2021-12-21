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"Я не ожидал такого": побежденного Беринчиком российского боксера поразил теплый прием в Украине

Спорт
21 декабря 13:35
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Россиянин заявил, что не ожидал такой большой поддержки в Киеве
"Я не ожидал такого": побежденного Беринчиком российского боксера поразил теплый прием в Украине

Российский боксер Иса Чаниев рассказал о теплом приеме, который ему организовали в Украине, а также похвалил местных болельщиков. На днях он, как известно, проиграл украинцу Денису Беринчику в бою, который состоялся в Броварах под Киевом.

Об этом он сказал во время прямого эфира на Instagram-ресурсе boxing911.official.

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Какие впечатления у Чаниева об Украине

Чаниев отметил, что приятно поражен хорошим отношением украинцев. Он утверждает, что не ожидал такой большой поддержки в Киеве.

"Я впервые выступал в Украине. В такой гостеприимной стране и городе я никогда не был. Ко мне подходили, фоткались, а украинцы говорили, что болеют за меня", - сказал россиянин.

По словам Чаниева, еще до приезда в Украину ему писали, что болеют и переживают за него.

"Очень гостеприимная страна и город, я просто был шокирован. Даже в раздевалку ко мне заходили и желали удачи. Я не ожидал такого", – подытожил российский боксер.

Что известно о бое Беринчика с Чаниевым

  • 18 декабря в Броворах состоялся поединок украинца Дениса Беринчика против россиянина Исы Чаниева. Украинец закончил бой с единодушным решением о победах от судей.
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Автор публикации
Алина Вишневская
Свой профессиональный путь в СМИ начала в 2013 году. Сейчас работаю для Новини.Live. Пишу об интересном и важном для общества
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