live
live
LIVE онлайн
Киев
-11°
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Киев
-11°
Пробки
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Киев
Выберите язык

В Украину вернется тепло с оттепелью: синоптик назвала дату

Общество
21 декабря 05:10
read-icon ~ 1 мин.
views-icon 608
views-icon
Читать на украинском
В течение рабочей недели в стране будут крепнуть морозы
В Украину вернется тепло с оттепелью: синоптик назвала дату

В конце текущей недели, в пятницу, 24-го декабря, в Украину снова придет потепление. В частности, ожидается оттепель.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram.

Читайте также: В Египте неожиданно выпал снег

Потепление в Украине

Известно, что в течение недели в Украине будут крепнуть морозы. Температура ночью будет опускаться до -9 ... -16 градусов, кое - где-до -18 градусов. Днем - -5...-12 градусов по Цельсию.

Такая погода будет продолжаться до 24-го декабря, после чего атмосферные фронты принесут потепление. Вместе с ним в Украину придут мокрый снег с дождем и сильный ветер.

Другие новости о погоде:

  • Из-за поступления воздушных масс и холодного арктического воздуха с севера и северных широт, на этой неделе в Украине будет довольно холодно и морозно. Подробный прогноз - в материале.
Последние новости по теме:
author
Автор публикации
Ярослав Коджушко
В 2018 году закончил Сумской Государственный университет по специальности "Реклама и PR". Тогда же переехал из Сум в Киев, где сразу нашел себя в журналистике, а позже получил магистра по этой специальности в родном СумДу. Увлекаюсь кинематографом и более 2 лет писал о нем на Bigmir.net, там и работал кинокритиком. С начала пандемии решил, что надо двигаться дальше и расширять спектр тем. Так впоследствии и попал в Live.Network.
Поделиться публикацией

Смешно

LOLStateNormal 0

Вот это да!

WowStateNormal 0

Печально

SadStateNormal 0

Возмутительно

AngryStateNormal 0
views-icon 608
погода непогода Украина
Больше оперативных новостей ищите в
Похожие новости
На Западе будут дожди: прогноз погоды на 24 декабря в Украине

На Западе будут дожди: прогноз погоды на 24 декабря в Украине

24 декабря 00:11

Общество
В Украине в октябре зафиксировали рекорд месячной смертности за последние 7 лет

В Украине в октябре зафиксировали рекорд месячной смертности за последние 7 лет

24 декабря 00:03

Общество
Какой праздник отмечают 24 декабря: приметы, традиции и запреты этого дня

Какой праздник отмечают 24 декабря: приметы, традиции и запреты этого дня

24 декабря 00:01

Общество
"Гендерное равенство, женщины этого добивались": Арестович объяснил воинский учет для женщин

"Гендерное равенство, женщины этого добивались": Арестович объяснил воинский учет для женщин

23 декабря 22:36

Общество
Главная Общество В Украину вернется тепло с оттепелью: синоптик назвала дату
Этот сайт использует cookie-файлы.
Больше информации Согласен