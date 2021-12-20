В Украину вернется тепло с оттепелью: синоптик назвала дату

В конце текущей недели, в пятницу, 24-го декабря, в Украину снова придет потепление. В частности, ожидается оттепель.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram.

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Потепление в Украине

Известно, что в течение недели в Украине будут крепнуть морозы. Температура ночью будет опускаться до -9 ... -16 градусов, кое - где-до -18 градусов. Днем - -5...-12 градусов по Цельсию.

Такая погода будет продолжаться до 24-го декабря, после чего атмосферные фронты принесут потепление. Вместе с ним в Украину придут мокрый снег с дождем и сильный ветер.

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