В Украине усилятся морозы до -17 градусов: синоптики дали прогноз погоды на 22 декабря

В среду, 22-го декабря, в Украине продолжат укрепляться и усиливаться морозы. Кроме того, на дорогах появится гололедица.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

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Прогноз погоды в Украине на 22 декабря

Так, в ночь на среду температура воздуха опустится до -8...-14 градусов. На Севере и Востоке - до -17.

Днем столбик термометра будет колебаться в пределах -5 ... -12 градусов. В западной и южной части ожидается до -1...-5 градусов.

Также на территории страны усилится ветер. Осадков в виде снега не ожидается.

Также в Киеве 22-го декабря ночью похолодает до -12, а днем будет около -8 градусов по Цельсию. На дорогах также будет присутствовать гололедица, а морозная погода продержится минимум до пятницы, 24-го декабря.

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