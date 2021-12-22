В Украине расширили перечень профессий, который обязывает женщин встать на воинский учет

Министерство обороны Украины существенно расширило перечень специальностей и профессий, который обязывает женщин встать на воинский учет военнообязанных. Документ вступил в силу 17 декабря.

Об этом говорится в приказе министерства от 11.10.2021 313.

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Какие профессии добавили в перечень

В Минобороны отмечают, что стать на воинский учет — это обязанность, а не право украинских женщин, и это будет происходить, если профессия входит в расширенный перечень, а также если женщина пригодна к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту (от 18 до 60 лет).

Кроме этого, отныне работодатель должен проконтролировать, чтобы женщины, которые уже работают на предприятии по Перечню, встали на военный учет. Также при приеме на работу женщин по Перечню следует проверять в них наличие военно учетных документов и отметок о постановке на воинский учет.

"За прием на работу работника без этого документа грозит штаф от Гоструда и территориального центра комплектования и социальной поддержки", - говорится в приказе.

Специалисты отмечают, что в названии одной профессии скрывается очень много классификаций, поэтому стоит быть бдительными. Например, по профессиям на учет должны стать главный бухгалтер, заведующий канцелярией, менеджеры, начальник юридического отдела.

Также отныне обязаны стать на воинский учет работницы сферы медиа и коммуникаций всех категорий (журналисты, операторы, пиарщики, издатели, библиотекари, переводчики и другие), медики, аналитики, финансисты, ученые, менеджеры разного профиля, ветеринары и другие. Полный перечень профессий размещен по ссылке — здесь.

Что нужно, чтобы встать на воинский учет:

заявление о постановке на воинский учет;

паспорт;

идентификационный код;

военно-учетный документ;

свидетельство о рождении детей (если есть).

Приказ Минобороны не устанавливает предельных сроков для его выполнения, то есть речь идет о переходе на новые правила и другое законодательство.

Когда будет алгоритм действий, как женщинам встать на воинский учет

Советник замминистра обороны Наталья Воронкова сообщила, что к концу следующей недели должны разработать алгоритм с объяснениями, как женщинам встать на воинский учет. Этот алгоритм и дополнительная информация появится на сайте военкоматов или Министерства обороны.

"Я позвоню в несколько военкоматов и узнаю, есть ли у них план действий, потому что каждый военкомат самостоятельно определяет алгоритм, как встать на учет. Думаю, что мы разработаем алгоритм и до конца следующей недели он будет на сайте военкоматов. Если будет возможность, то на учет можно будет стать электронно, — чтобы вы прислали свои данные онлайн. Посмотрим, будет ли это возможно с точки зрения безопасности. Я поговорю с военкоматами, чтобы мы разработали быструю процедуру, чтобы не все вместе пришли становиться на учет",- сказала Наталья Воронкова.

Предельный возраст пребывания в запасе и в военном резерве — 60 лет.

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