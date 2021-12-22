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В Украине на Новый год ударят морозы до -25: прогноз

Общество
22 декабря 10:04
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Низкая температура ожидается на значительной территории как ночью, так и днем
В Украине на Новый год ударят морозы до -25: прогноз

В новогоднюю ночь, 31 декабря 2021 года, в Украине ожидаются сильные морозы. Местами температура ночью упадет до -17...-25 градусов.

Об этом сообщает УНИАН.

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Морозы в Украине ночью 31 декабря

Отмечается, что самые мощные морозы прогнозируются на Севере Украины. Так, в Черниговской и Сумской областях ночная температура опустится до -24...-25 градусов. В Киевской, Житомирской и Ровенской областях будет -19...-22 градуса. А в Волынской и Черкасской ожидается до -16...-17 градусов.

На остальной территории столбики термометров будут показывать -7...-12 градусов. Теплее же будет на крайнем Востоке и местами на Юге – до -5 градусов, а в Крыму ночью ожидается около 0 градусов.

Днем 31 декабря, согласно прогнозу, на большей территории ожидается минусовая температура. Холоднее всего будет в северных областях, там температура составит -10...-17 градусов.

В центре страны ожидается -4...-12 градусов, на юго-западе -4...-7 градусов, а на юге -2...-4 градусов. Теплее всего будет в Крыму и на крайнем Востоке - до +1...+4 градуса.

В Киеве 31 декабря дневная температура составит -13 градусов, а ночью ударит мороз в -22 градуса.

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Автор публикации
Алина Вишневская
Свой профессиональный путь в СМИ начала в 2013 году. Сейчас работаю для Новини.Live. Пишу об интересном и важном для общества
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